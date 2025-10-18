La afición de Municipal da el banderazo en el último entrenamiento en El Trebol previo al Clásico 335

La pasión del Clásico Nacional comenzó a sentirse desde este sábado en el estadio de El Trébol. La afición de Municipal se hizo presente en el último entrenamiento de su equipo previo al Clásico 335, demostrando una vez más el fervor que despierta el encuentro más esperado del futbol guatemalteco.

Con cánticos, banderas y bengalas, los seguidores escarlatas llegaron al Estadio del Trébol para acompañar a los jugadores en la última práctica antes de enfrentar a Comunicaciones, duelo que se disputará este domingo 19 de octubre a las 17:00 horas.

El ambiente fue una auténtica fiesta. Los aficionados convirtieron el recinto en una caldera, mostrando que el aliento no faltará cuando llegue la hora de medirse ante el máximo rival. El llamado "banderazo" volvió a demostrar el vínculo entre el plantel y su gente.

Durante el evento, los jugadores se acercaron a compartir con los seguidores, firmando camisetas, saludando y agradeciendo el respaldo incondicional. La cercanía generó una conexión especial en la antesala de un partido que puede marcar la temporada.

Dos de los futbolistas más aclamados por los presentes fueron José Morales y Rudy Muñoz, quienes encendieron bengalas y tiñeron de rojo el estadio, un gesto que desató la euforia de la afición y encendió todavía más la previa del clásico.

El Clásico 335 llega con ambos equipos en momentos distintos, pero con la misma presión de sumar puntos. Municipal buscará aprovechar su localía y la motivación de su gente para mantener su posición en lo más alto del torneo.

Por su parte, Comunicaciones llega con la obligación de mostrar carácter y revertir los resultados que han complicado su paso en la competencia. Un triunfo en el Trebol significaría no solo tres puntos, sino un golpe anímico importante.

Todo está listo para que este domingo el Estadio del Trébol albergue una nueva edición del clásico más importante del país. La afición ya dio el primer paso encendiendo la previa, y ahora serán los jugadores quienes buscarán responder dentro del campo de juego.