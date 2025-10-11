La afición portuguesa rinde homenaje a Diogo Jota en el partido frente Irlanda

La afición portuguesa rinde homenaje a Diogo Jota en el partido frente Irlanda

La afición portuguesa rindió homenaje al fallecido jugador Diogo Jota en el primer partido que juega la selección en su país, frente a Irlanda, desde su muerte en un accidente de transito.

Lisbon (Portugal), 11/10/2025.- A screen displays a tribute to the late Portuguese player Diogo Jota during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers Group F soccer match between Portugal and Ireland, in Lisbon, Portugal, 11 October 2025. (Mundial de Fútbol, Irlanda, Lisboa) EFE/EPA/RODRIGO ANTUNES

La imagen del jugador apareció en la pantalla del estadio. (Foto: Prensa Libre,EFE/EPA/)

La afición portuguesa rindió homenaje al fallecido jugador Diogo Jota en el primer partido que juega la selección en su país, frente a Irlanda, desde su muerte en un accidente de transito en España en julio pasado.

En el minuto 21, que era el número de la camiseta que llevaba Jota, los hinchas portugueses se pusieron de pie y rindieron una emocionada ovación en memoria de su compatriota, que fuera delantero del Liverpool.

Su imagen con el mensaje "Por ti para siempre Diogo Jota" fue proyectada en una pantalla del estadio de Alvalade, de Lisboa, donde este sábado se disputa el encuentro de la séptima jornada de la clasificación para el Mundial de 2026 entre Portugal e Irlanda, que están en grupo F.

Durante la rueda de prensa previa al partido de este sábado, el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, afirmó el viernes que el equipo tiene la "misión" de cumplir el sueño Diogo Jota de ganar el Mundial.

 Portugal se enfrenta a la selección irlandesa en el que será su primer partido en suelo luso desde el fallecimiento del delantero y su hermano, el que fuera jugador del Penafiel André Silva, en un accidente de tráfico en Zamora (España) el pasado mes de julio. EFE

El homenaje también incluyó un emotivo minuto de silencio antes del inicio del partido, en el que jugadores, cuerpo técnico y aficionados guardaron respeto absoluto. La ovación y los aplausos se extendieron durante varios segundos, dejando claro el impacto que Jota tuvo en todos los rincones del fútbol portugués.

El estadio de Alvalade mostró un ambiente cargado de emoción, con pancartas, camisetas y banderas en honor a Jota, demostrando que su legado permanece vivo entre la afición, el equipo y toda la comunidad futbolística.

Este homenaje sirve como recordatorio de la importancia de Diogo Jota en la historia reciente del fútbol portugués y reafirma el compromiso de sus compañeros de continuar luchando por los objetivos que él siempre persiguió con pasión y dedicación.

 

 

