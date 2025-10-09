Eliminatorias UEFA: Europa vibra con una fecha FIFA que podría definir a los primeros clasificados al Mundial

Las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa Mundial del 2026 continúan este jueves 9 de octubre con una jornada decisiva, en la que varias selecciones buscarán acercarse a la gran cita que se disputará en Norteamérica.

Combinados como Francia, Inglaterra, Portugal, y España intentarán mantener el paso firme hacia la clasificación directa, mientras que otros, como Suecia, Turquía, Ucrania y la propia Alemania, aún luchan por no quedarse rezagados en sus respectivos grupos y seguir en la pelea por un boleto mundialista.

En total, 54 selecciones europeas compiten por 16 plazas disponibles para el Mundial. Los líderes de cada grupo 12 en total obtendrán el pase directo, mientras que los segundos lugares avanzarán a un repechaje, junto con los cuatro mejores equipos de la UEFA Nations League que no hayan clasificado directamente. Estos 16 equipos disputarán un playoff que definirá las últimas cuatro plazas europeas.

Esta fecha FIFA podría comenzar a definir a los primeros clasificados del continente, en una jornada que promete emociones, goles y decisiones clave.

JORNADA 7

Jueves 9 de octubre de 2025

Grupo C Bielorrusia vs Dinamarca Escocia vs Grecia

Grupo G Finlandia vs Lituania Malta vs Países Bajos

Grupo H Austria vs San Marino Chipre vs Bosnia y Herzegovina

Grupo L Chequia vs Croacia Islas Feroe vs Montenegro



Viernes 10 de octubre de 2025

Grupo J Kazajstán vs Liechtenstein Bélgica vs Macedonia del Norte

Grupo A Irlanda del Norte vs Eslovaquia Alemania vs Luxemburgo

Grupo B Kosovo vs Eslovenia Suecia vs Suiza

Grupo D Islandia vs Ucrania Francia vs Azerbaiyán



sábado 11 de octubre de 2025