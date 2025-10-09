Fútbol Internacional
Eliminatorias UEFA: Europa vibra con una fecha FIFA que podría definir a los primeros clasificados al Mundial
La jornada de octubre en las eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 se perfila como clave para definir a los primeros clasificados directos al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
Jornada de la eliminatoria de la UEFA. (Foto Prensa Libre AFP).
Las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa Mundial del 2026 continúan este jueves 9 de octubre con una jornada decisiva, en la que varias selecciones buscarán acercarse a la gran cita que se disputará en Norteamérica.
Combinados como Francia, Inglaterra, Portugal, y España intentarán mantener el paso firme hacia la clasificación directa, mientras que otros, como Suecia, Turquía, Ucrania y la propia Alemania, aún luchan por no quedarse rezagados en sus respectivos grupos y seguir en la pelea por un boleto mundialista.
En total, 54 selecciones europeas compiten por 16 plazas disponibles para el Mundial. Los líderes de cada grupo 12 en total obtendrán el pase directo, mientras que los segundos lugares avanzarán a un repechaje, junto con los cuatro mejores equipos de la UEFA Nations League que no hayan clasificado directamente. Estos 16 equipos disputarán un playoff que definirá las últimas cuatro plazas europeas.
Esta fecha FIFA podría comenzar a definir a los primeros clasificados del continente, en una jornada que promete emociones, goles y decisiones clave.
JORNADA 7
Jueves 9 de octubre de 2025
- Grupo C
- Bielorrusia vs Dinamarca
- Escocia vs Grecia
- Grupo G
- Finlandia vs Lituania
- Malta vs Países Bajos
- Grupo H
- Austria vs San Marino
- Chipre vs Bosnia y Herzegovina
- Grupo L
- Chequia vs Croacia
- Islas Feroe vs Montenegro
Viernes 10 de octubre de 2025
- Grupo J
- Kazajstán vs Liechtenstein
- Bélgica vs Macedonia del Norte
- Grupo A
- Irlanda del Norte vs Eslovaquia
- Alemania vs Luxemburgo
- Grupo B
- Kosovo vs Eslovenia
- Suecia vs Suiza
- Grupo D
- Islandia vs Ucrania
- Francia vs Azerbaiyán
sábado 11 de octubre de 2025
- Grupo K
- Letonia vs Andorra
- Serbia vs Albania
- Grupo F
- Hungría vs Armenia
- Portugal vs República de Irlanda
- Grupo I
- Noruega vs Israel
- Estonia vs Italia
- Grupo E
- Bulgaria vs Turquía
- España vs Georgia