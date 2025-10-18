La jornada 15 de la Liga Nacional se completará este domingo con tres duelos claves, el clásico 335 el plato fuerte

La jornada 15 del Torneo Apertura 2025 llegará a su cierre este domingo 19 de octubre con tres partidos que prometen emociones y que podrían mover la tabla de posiciones en diferentes frentes.

El primero de ellos se jugará en el Estadio José Ángel Rossi, donde Cobán Imperial recibirá a Marquense a partir de las 15:00 horas. Los príncipes azules buscan aprovechar su localía para escalar posiciones, mientras que los leones tratarán de dar la sorpresa en condición de visita.

Más tarde, a las 17:00 horas, todas las miradas estarán puestas en el Estadio Cementos Progreso con la disputa del Clásico 335 entre Comunicaciones y Municipal. El duelo más esperado del futbol guatemalteco marcará el plato fuerte de la jornada y podría tener repercusiones directas en la lucha por los primeros lugares de la clasificación.

La jornada se cerrará en el Estadio Santa Lucía, donde a las 19:30 horas, Malacateco enfrentará a Guastatoya. Los toros buscarán sumar en casa para seguir en puestos de clasificación, mientras que los pechoamarillos llegan con la necesidad de sumar puntos que los acerquen a la parte alta de la tabla.

Estos tres encuentros se jugarán luego de que el sábado quedaran definidos los primeros resultados de la fecha. Aurora superó 2-1 a Achuapa en el Estadio Guillermo Slowing, en un triunfo que lo catapultó a la cuarta posición con 26 puntos.

Por su parte, Antigua GFC venció 0-2 a Mictlán en la Asunción de Jutiapa, con anotaciones de Oscar Santis y Winder Breyler, resultado que lo colocó en la tercera casilla con 29 puntos.

Además, el viernes por la noche, Deportivo Mixco dio la sorpresa en el Estadio Mario Camposeco, al vencer 2-1 a Xelajú, resultado que lo dejó como líder del campeonato con 32 unidades.

De esta manera, la jornada 15 del Apertura 2025 se completará este domingo con un panorama vibrante en la lucha por la cima y con equipos que buscan consolidarse en puestos de clasificación a la fase final.