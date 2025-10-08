La Selección de Guatemala cae en la final del Torneo U16 UNCAF ante Costa Rica

La Selección Sub-16 de Guatemala perdió 0-1 frente a Costa Rica en la gran final del Torneo U16 de la Uncaf, disputada en un emocionante encuentro que mantuvo la intensidad durante los 90 minutos.

Ambas selecciones mostraron un alto nivel competitivo, buscaron el arco rival desde los primeros instantes y protagonizaron un duelo muy parejo.

El único gol del partido llegó en el minuto 94, cuando los ticos lograron romper el empate y asegurar el título regional. El tanto fue un duro golpe para los dirigidos por Willy Coito Olivera, quienes habían tenido un destacado desempeño y estuvieron cerca de coronarse campeones.

Guatemala alcanzó la final tras vencer con autoridad a Panamá por 3-0, con anotaciones de Marco Díaz, Sebastián Morán y Jorge de León. Los chapines comenzaron el torneo con una derrota ante Cuba, pero se recuperaron al imponerse a Nicaragua y cerrar con una goleada sobre Panamá, lo que evidenció su capacidad ofensiva.

Más allá del resultado, el torneo representó una valiosa experiencia para el cuerpo técnico y los jugadores guatemaltecos, quienes continúan su preparación para futuros procesos competitivos. El rendimiento del equipo dejó buenas sensaciones y evidenció el potencial de esta nueva generación de futbolistas.

Tras finalizar el partido, el jugador chapín Jefry González expresó: "Estamos agradecidos con la afición de Guatemala que vino a apoyarnos durante todo el torneo". Ahora toca seguir entrenando y preparándonos para la eliminatoria rumbo al Mundial Sub-17".