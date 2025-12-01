La Selección de Guatemala de Futsal cae frente a Panamá y se aleja de podio en Ayacucho

Fútbol Nacional

La Selección de Guatemala de Futsal cae frente a Panamá y se aleja de podio en Ayacucho

La selección de futsal de Guatemala cayó este lunes 2-5 ante Panamá, en la segunda jornada de la fase de grupos de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

|

time-clock

La selección de futsal de Guatemala cae frente a Panamá en los Juegos Bolivarianos. (Foto COG).

La selección de futsal de Guatemala cae frente a Panamá en los Juegos Bolivarianos. (Foto COG).

El resultado dejó sin opciones al conjunto nacional de pelear por una medalla, luego de sumar solo un punto tras el empate 2-2 de la primera jornada frente a Colombia.

El equipo guatemalteco intentó plantar cara a los canaleros y por momentos luchó por el empate; sin embargo, el rival aprovechó el gran desempeño de Ruman Milord, autor de tres goles. Las otras anotaciones fueron obra de Ángel Sánchez y Yail García.

Por Guatemala marcaron Fernando Campagniac y Luisergio García. La derrota complica las aspiraciones del cuadro Azul y Blanco, que ahora enfrentará este martes a Perú, a las 8 horas, en el duelo por el quinto lugar del certamen.

En la edición del Bicentenario de los Juegos Bolivarianos, disputada en el 2024, la Bicolor conquistó la medalla de oro tras haber superado a Panamá en la final por la vía de los penaltis, luego de igualar 2-2 en el tiempo regular y en los tiempos extra.

LECTURAS RELACIONADAS

Guatemala empató contra Colombia en el debut en el fustal de los Juegos Bolivarianos 2025. (Foto COG).

Guatemala rescata un empate ante Colombia en el debut del Futsal de los Juegos Bolivarianos

chevron-right

Guatemala brilla en los Juegos Bolivarianos con triple cosecha dorada en Poomsae Freestyle

chevron-right

En otros resultados del lunes 1 de diciembre en Ayacucho, Luis Lemus se clasificó a la final de heyball individual masculino, de billar, luego de vencer al venezolano Enderson Ramírez 6-3 para avanzar a la semifinal de la especialidad.

En la modalidad individual femenina de heyball, Daniela Catalán venció a la peruana Katherine Corzo y logró meterse en la pelea por las medallas. Su duelo semifinal será esta martes a las 9 horas de Perú.

La Selección e Guatemala cayó ante Panamá en la fase de grupos y se quedan sin opciones de pelear por las medallas. (Foto COG).

ESCRITO POR:

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

Lee más artículos de Fernando López R.

ARCHIVADO EN:

Futbol nacional Juegos Bolivarianos Selección de Futsal Selección de Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS