La Selección de Guatemala de Futsal cae frente a Panamá y se aleja de podio en Ayacucho

El resultado dejó sin opciones al conjunto nacional de pelear por una medalla, luego de sumar solo un punto tras el empate 2-2 de la primera jornada frente a Colombia.

El equipo guatemalteco intentó plantar cara a los canaleros y por momentos luchó por el empate; sin embargo, el rival aprovechó el gran desempeño de Ruman Milord, autor de tres goles. Las otras anotaciones fueron obra de Ángel Sánchez y Yail García.

Por Guatemala marcaron Fernando Campagniac y Luisergio García. La derrota complica las aspiraciones del cuadro Azul y Blanco, que ahora enfrentará este martes a Perú, a las 8 horas, en el duelo por el quinto lugar del certamen.

En la edición del Bicentenario de los Juegos Bolivarianos, disputada en el 2024, la Bicolor conquistó la medalla de oro tras haber superado a Panamá en la final por la vía de los penaltis, luego de igualar 2-2 en el tiempo regular y en los tiempos extra.

En otros resultados del lunes 1 de diciembre en Ayacucho, Luis Lemus se clasificó a la final de heyball individual masculino, de billar, luego de vencer al venezolano Enderson Ramírez 6-3 para avanzar a la semifinal de la especialidad.

En la modalidad individual femenina de heyball, Daniela Catalán venció a la peruana Katherine Corzo y logró meterse en la pelea por las medallas. Su duelo semifinal será esta martes a las 9 horas de Perú.