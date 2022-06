La Selección de Guatemala Sub 20 clasifica a los octavos de final del Premundial de Concacaf

Aunque no fue un partido fácil, la Selección de Guatemala derrotó 2-1 a Aruba, en la tercera jornada del grupo C del Premundial Sub 20 de Concacaf y jugará los octavos de final.

El combinado guatemalteco, dirigido por el entrenador mexicano Rafael Loredo, llegaba a este duelo después de derrotar 3-1 a Panamá en la segunda fecha.