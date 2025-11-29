La Selección Femenina inicia su camino mundialista ante Bermudas en El Trébol

La Selección Nacional Femenina de Guatemala, dirigida por Karla Amaya, inicia este lunes 1 de diciembre un nuevo proceso rumbo al Mundial de su categoría, con la ilusión de construir un camino sólido desde la primera jornada. El debut será ante Bermudas, en un partido programado para las 7 de la noche en el Estadio El Trébol.

El combinado nacional presenta una base renovada, pero con figuras que han demostrado regularidad y liderazgo en los últimos años. Entre ellas destacan Analucía Martínez, referente ofensiva del equipo, y Acacia Edwards, una de las jugadoras que mayor proyección ha mostrado en las últimas convocatorias.

Karla Amaya ha insistido en que este proceso busca consolidar un estilo de juego más agresivo, con mayor posesión y aprovechando la velocidad por los costados. El duelo ante Bermudas será la primera prueba para poner en práctica este planteamiento en competencia oficial.

El partido también tendrá un valor emocional importante, ya que marca el inicio de un ciclo en el que Guatemala espera retomar protagonismo en el área. La afición nacional ha mostrado respaldo al proyecto, especialmente por la mezcla entre experiencia y juventud que presenta la actual convocatoria.

Bermudas llega con un plantel que, aunque no parte como favorito, suele complicar en los primeros duelos del clasificatorio. Su fortaleza física y su orden defensivo serán factores que Guatemala deberá gestionar con inteligencia desde los primeros minutos.

Para la Selección Femenina, el objetivo es claro: iniciar con una victoria que abra la puerta para pelear por la clasificación mundialista. En un formato donde cada punto es crucial, comenzar con paso firme puede marcar la diferencia al cierre del grupo.

El Trébol será nuevamente el escenario donde las jugadoras buscarán hacerse fuertes. Guatemala ha tenido buenos antecedentes jugando ahí, el último duelo en los Juegos Centroamericanos, por lo que se espera un ambiente favorable y una presencia importante de aficionados para apoyar a la azul y blanco.

Con este encuentro, Guatemala da el primer paso en un camino que promete desafíos pero también oportunidades. La Selección Femenina se prepara para demostrar su crecimiento y mantener vivo el sueño de asistir a una Copa del Mundo de la categoría.