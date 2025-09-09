La Selección Nacional regresa a Guatemala y es recibida con entusiasmo por su afición

Luego de obtener un valioso empate como visitante frente a la selección de Panamá (1-1), los jugadores y el cuerpo técnico de Guatemala arribaron al país la noche del martes 9 de septiembre.

El conjunto nacional se ubica en la última posición del Grupo A, con un punto, pero conserva amplias posibilidades de reivindicarse y meterse en la pelea directa por el boleto al Mundial del 2026.

Los integrantes de la Azul y Blanco recibieron un caluroso recibimiento, ya que varios aficionados se acercaron al aeropuerto La Aurora para saludarlos y, de paso, aprovecharon para retratarse con ellos.

“Hicimos un buen partido en Panamá. Aunque íbamos por el triunfo, creo que el empate sirve de mucho. Ahora nos tocará trabajar más fuerte, ya que en menos de un mes estaremos de regreso en la eliminatoria, con dos importantes juegos contra Surinam y El Salvador”, expresó el capitán José Pinto.

Uno de los jugadores más buscados por los aficionados fue José Morales, quien tuvo una destacada actuación ante los panameños.

“Es increíble el recibimiento, y es algo de aplaudir. A pesar de no iniciar bien la eliminatoria, la afición nos ha acompañado y continúa apoyando. Esperamos, al final de todo, poderles dar la alegría que se merecen”, destacó Morales.

Los jugadores volverán a sus respectivos equipos y, según la planificación, estarán de regreso dos semanas antes de la segunda jornada de la fase final de la eliminatoria, para prepararse para la doble jornada.

Guatemala tendrá otros dos juegos como visitante, en los que está obligada a ganar para mantenerse en la lucha directa por la clasificación.

El primer encuentro será el 10 de octubre contra la selección de Surinam, y el 14 visitará el estadio Mágico González para medirse con El Salvador.