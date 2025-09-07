La última victoria de la Selección de Guatemala ante Panamá y el reto en el estadio Rommel Fernández

La Selección Nacional de Guatemala se alista para su segundo compromiso en la eliminatoria mundialista rumbo al 2026, cuando el lunes 8 de septiembre visite a Panamá en el Estadio Rommel Fernández. El duelo representa un reto importante para la Azul y Blanco, que buscará romper una racha negativa frente a los canaleros.

La última vez que Guatemala consiguió derrotar a Panamá fue el 17 de agosto de 2005 en el Estadio Mateo Flores, dentro de la hexagonal final de Concacaf rumbo al Mundial de Alemania 2006. Aquella noche, la Bicolor se impuso 2-1 con anotaciones de Carlos “El Pescado” Ruiz y Gonzalo Romero, en un encuentro que quedó marcado en la memoria de los aficionados guatemaltecos.

Desde entonces, la historia ha favorecido a los panameños. En los últimos años, Panamá se consolidó como una de las selecciones más competitivas de la región, clasificando a un Mundial y peleando constantemente en fases finales de la Copa Oro y Nations League.

El contraste con Guatemala ha sido evidente, ya que la Azul y Blanco no ha logrado mantener regularidad en los torneos internacionales. Sin embargo, la eliminatoria rumbo al 2026 ofrece una nueva oportunidad para buscar un resultado histórico en el Rommel Fernández.

El balance general entre ambas selecciones refleja la dificultad del desafío: 30 partidos disputados, con 17 victorias para Panamá, 5 para Guatemala y 8 empates. La diferencia numérica muestra la hegemonía canalera, pero también deja claro que los chapines saben lo que es imponerse en momentos clave.

El recuerdo de aquel triunfo en 2005 alimenta la ilusión de la afición guatemalteca, que espera que la selección logre un golpe de autoridad en la segunda jornada. Para ello, el equipo deberá mostrar solidez defensiva y contundencia en ataque, factores que han sido determinantes en sus mejores actuaciones.

Panamá, por su parte, llega con la confianza de haber iniciado con un empate en la primera fecha y con el respaldo de jugar en casa, donde suele hacerse fuerte. La localía, sumada a la experiencia de su plantel, convierte a los canaleros en favoritos sobre el papel.

Aun así, la Azul y Blanco viaja con la misión de cambiar la historia reciente y con la esperanza de repetir la hazaña que hace 20 años llenó de orgullo a todo el país. El reto está planteado y el próximo lunes será el momento de demostrar si Guatemala puede volver a escribir una página memorable en el Rommel Fernández.