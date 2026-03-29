Las peores goleadas que ha sufrido la Selección de Guatemala bajo el mando de Luis Fernando Tena

Desde que Luis Fernando Tena asumió el mando de la Selección de Guatemala en 2021, la bicolor ha atravesado momentos difíciles que han dejado en evidencia las carencias del equipo frente a rivales de mayor jerarquía. La goleada 7-0 ante Argelia el pasado 27 de marzo en Génova, Italia, representa el resultado más abultado en contra durante toda su gestión y uno de los más arrolladores en la historia reciente del fútbol guatemalteco.

Aunque Tena no estuvo presente en el banco durante el partido ante los argelinos por estar en recuperación tras una cirugía de vesícula, fue él quien realizó la convocatoria y trazó el plan de trabajo para este compromiso. Su asistente Salvador Reyes asumió el mando en cancha.

La derrota ante Argelia no es un hecho aislado. A lo largo de la era Tena, Guatemala ha sufrido varias goleadas que han generado cuestionamientos sobre el nivel competitivo del equipo y la dirección del proceso. Estas son las derrotas más abultadas registradas bajo su mando.

Las derrotas más abultadas en la era Tena

4-1 contra Colombia, en amistoso internacional disputado en Nueva Jersey en septiembre de 2022. James Rodríguez, Sinisterra, Borré y Asprilla anotaron para los cafeteros, mientras Guatemala solo pudo descontar en tiempo de reposición.

en amistoso internacional disputado en Nueva Jersey en septiembre de 2022. James Rodríguez, Sinisterra, Borré y Asprilla anotaron para los cafeteros, mientras Guatemala solo pudo descontar en tiempo de reposición. 3-0 frente a Panamá, por la Liga de Naciones de Concacaf en octubre de 2023 en el Estadio Rommel Fernández. Los goles de Carrasquilla, Davis y Ayarza eliminaron a Guatemala, que quedó cuarta en su grupo y sin opciones de avanzar.

4-1 en amistoso contra Argentina en junio de 2024. La bicolor llegó a ponerse en ventaja de forma sorpresiva al minuto 4, pero un error del portero Nicholas Hagen le entregó el balón a Lionel Messi, quien no perdonó e inició la remontada albiceleste.

3-0 ante Costa Rica en Liga de Naciones en octubre de 2024. Los ticos dominaron el encuentro y sentenciaron el partido sin mayores complicaciones ante una Guatemala que no encontró respuestas en ningún momento del juego.

3-0 contra Jamaica en eliminatoria mundialista en junio de 2025 en Kingston. Jonathan Russell y un doblete de Warner Brown evidenciaron la superioridad física y táctica de los jamaicanos sobre la bicolor en un partido que dejó más dudas que certezas.

7-0 ante Argelia, el 27 de marzo de 2026 en Génova, Italia. La peor derrota de la era Tena y una de las más abultadas en la historia reciente del fútbol guatemalteco.

El principal motivo por el que la Federación de Fútbol de Guatemala contrató a Luis Fernando Tena en 2021 fue claro: clasificar a la Selección Nacional al Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Ese objetivo no se cumplió. Guatemala quedó eliminada en la tercera ronda de las eliminatorias de Concacaf el 13 de noviembre de 2025 tras caer ante Panamá, consumando el fracaso del proceso clasificatorio.

A pesar de no lograr la meta principal, Tena continúa al frente de la selección con la mirada puesta en el proceso rumbo al Mundial 2030. Sin embargo, resultados como el 7-0 ante Argelia siguen generando preguntas sobre el nivel real del equipo y los avances concretos de un proceso que ya lleva más de cuatro años y que aún no ha podido mostrar solidez ante rivales de primer nivel internacional.