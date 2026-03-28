Video: el error del portero Kenderson Navarro que marcó la goleada de Argelia a Guatemala

La Selección de Guatemala vivió una de las noches más difíciles de su historia reciente al caer goleada 7-0 ante Argelia en un amistoso internacional disputado este viernes en Génova, Italia. El resultado dejó muchas dudas sobre el nivel del equipo, pero uno de los aspectos que más llamó la atención fue la actuación del portero Kenderson Navarro, quien tuvo una noche para olvidar bajo los tres palos.

Navarro recibió la confianza del cuerpo técnico para ser titular en este compromiso, luego de que Nicholas Hagen, habitual guardameta titular de la bicolor, quedara fuera del viaje por su falta de minutos en Columbus Crew de la MLS. Sin embargo, el portero de CSD Municipal no respondió a la altura del desafío y sus errores terminaron condicionando el desarrollo del partido desde muy temprano.

El primer gol argelino llegó precisamente por un fallo del guardameta guatemalteco. Al minuto 18, Navarro intentó salir jugando desde el fondo y cedió el balón directamente al delantero al jugador Amine Gouiri, quien no perdonó y abrió el marcador. No fue un hecho aislado, ya que el portero mostró dudas en varias salidas y en el manejo del balón a lo largo de todo el encuentro, generando situaciones de peligro que pudieron traducirse en más goles en contra incluso antes del descanso.

Un equipo superado en todas las líneas

Más allá de los errores individuales del portero, Guatemala fue ampliamente superada en todas las facetas del juego. La línea defensiva nunca logró frenar el ritmo y la intensidad de los argelinos, que encontraron espacios con facilidad y castigaron cada desconcentración chapina. Al minuto 31, Riyad Mahrez marcó el segundo desde el punto penal, y al 45, Achraf Abada cerró la primera mitad con un potente disparo al ángulo para el 3-0.

En el complemento, Salvador Reyes realizó varias modificaciones buscando cambiar el rumbo del partido, pero el resultado fue el mismo. Argelia siguió siendo superior y fue anotando con comodidad hasta completar los siete goles, con tantos de Aouar, Gouiri, Ghedjemis y Benbouali cerrando una actuación de exhibición por parte del conjunto africano. La llegada más clara de Guatemala llegó al minuto 68 con un disparo de Arquímedes Ordóñez, que fue bien contenido por el portero rival.

En ataque, la bicolor tampoco encontró respuestas. Los chapines no lograron generar verdadero peligro durante los 90 minutos y sus escasas llegadas se limitaron a balones parados que no generaron mayor inquietud en la defensa argelina. El equipo lució desorganizado, sin ideas claras y sin capacidad de reacción ante un rival que no levantó el pie del acelerador en ningún momento.