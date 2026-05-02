Leyendas del fútbol guatemalteco le rinden homenaje al “Moyo” Contreras tras anunciar su retiro

El anuncio del retiro de José Manuel "Moyo" Contreras este viernes generó una ola de mensajes de admiración y cariño por parte de las figuras más importantes del fútbol guatemalteco.

Referentes del balompié chapín que compartieron cancha y vieron jugar al histórico mediocampista de Comunicaciones se pronunciaron a través de sus redes sociales para reconocer la carrera de uno de los jugadores más importantes que ha dado el fútbol guatemalteco en las últimas décadas, llenando de emotividad un anuncio que conmovió a toda la afición nacional.

Carlos "El Pescado" Ruiz, máximo goleador histórico de la Selección de Guatemala y compañero de Contreras, fue uno de los primeros en pronunciarse con un mensaje contundente. "El mejor 10 de la historia del fútbol guatemalteco. Las leyendas nunca mueren", escribió Ruiz. Agustín Herrera, exfutbolista mexicano que compartió muchos partidos con Contreras en Comunicaciones, también le dedicó un mensaje desde sus historias de Instagram. "Un placer vivir esos y muchos momentos más contigo hermano, una carrera ejemplar llena de éxitos. Las palabras se quedan cortas", expresó el exfutbolista.

Martín Machón, otra leyenda del fútbol guatemalteco y exjugador del conjunto crema, también se pronunció con un mensaje cargado de cariño pero también de reflexión a través de un reel en su cuenta. "Abrazo Moyo, aunque me molesta que en esta etapa final realmente no se te haya respetado, sabes que sos un grande y te deseo lo mejor en lo que se viene. Has marcado una gran diferencia, usas esa camisola con el número 10 con gran orgullo siempre. Sos ídolo, sos leyenda", expresó Machón.

Marco Pappa, exjugador guatemalteco, también se sumó a los mensajes. "Felicidades Moyo, una carrera extraordinaria, llena de gloria y campeonatos. Orgulloso de vos, sabes que te quiero como un hermano. Líder nato", escribió Pappa en sus redes sociales.

El adíos de una leyenda

Los mensajes no se limitaron a las grandes figuras históricas del fútbol chapín. Compañeros actuales del equipo crema y jugadores jóvenes de la Liga Nacional también expresaron su admiración por Contreras, a quien varios llamaron "ídolo del fútbol guatemalteco" en sus publicaciones en redes sociales, evidenciando el impacto que ha tenido el mediocampista de Atescatempa en generaciones de futbolistas guatemaltecos.

Contreras anunció que su retiro oficial será al finalizar el Clausura 2026 con Comunicaciones y que en julio organizará un partido de despedida junto a jugadores que considera familia, con más detalles por confirmar próximamente. Una última función que promete ser una noche histórica para el fútbol guatemalteco, donde el "Moyo" se despedirá de las canchas con los mismos colores con los que conquistó la mayoría de sus 12 títulos como profesional.