Liga Nacional | Agónica victoria de Antigua GFC sobre Deportivo Achuapa

Antigua GFC cerró la jornada sabatina con una victoria clave en el Estadio Pensativo, donde se impuso 1-0 a Achuapa en un partido que se caracterizó por la intensidad, el roce físico y la paridad durante gran parte de los 90 minutos.

El encuentro fue muy disputado desde el arranque. Ambos equipos apostaron por el orden defensivo y el choque en el mediocampo, lo que provocó que las llegadas fueran escasas y las emociones frente al arco se hicieran esperar.

Achuapa planteó un juego incómodo para los locales, con presión constante y un bloque defensivo que cerró los espacios. Antigua, por su parte, trató de imponer su estilo con posesión, aunque le costó encontrar claridad en el último pase.

El ritmo del partido fue áspero, con múltiples interrupciones por faltas y reclamos, lo que reflejó la lucha de ambos por llevarse puntos en una cancha difícil. La afición colonial tuvo que esperar hasta los últimos minutos para poder festejar.

El gol de la diferencia llegó al minuto 82 gracias a Kevin Macareño, quien se encontró con una pelota en el área y definió con frialdad para vencer al portero visitante. Fue la jugada que rompió el candado defensivo que Achuapa había sostenido durante gran parte del encuentro.

Tras la anotación, el conjunto visitante intentó reaccionar adelantando líneas, pero se topó con una defensa de Antigua que supo cerrar los espacios y controlar los últimos minutos del compromiso.

La victoria fue muy celebrada en el Pensativo, ya que representa tres puntos que mantienen a los coloniales en la parte alta de la tabla y refuerzan su condición de candidato en el certamen.

Achuapa, en cambio, se marchó con las manos vacías tras un esfuerzo importante, aunque sin la recompensa que buscaba. Su orden y disciplina no fueron suficientes ante un rival que encontró la fórmula en el momento justo.