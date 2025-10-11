Lluvia inunda El Trébol y reprograman partido entre Municipal y Cobán Imperial para el domingo 12 de octubre

El esperado duelo entre Municipal y Cobán Imperial por la jornada 14 del Torneo Apertura 2025 no pudo disputarse este sábado debido a la intensa lluvia que azotó la capital guatemalteca. El encuentro, que estaba programado para las 17:00 horas en el estadio El Trébol, fue oficialmente reprogramado para mañana domingo 12 de octubre a las 10:00 de la mañana.

Un fuerte aguacero cayó sobre la ciudad apenas veinte minutos antes de la hora programada, dejando completamente inundada la gramilla del estadio. El agua se acumuló en varios sectores del terreno de juego, además de afectar zonas cercanas a los camerinos, lo que imposibilitó el inicio del compromiso.

Tras varios minutos de espera y verificación de las condiciones, el cuerpo arbitral determinó que no había manera de disputar el partido en las horas previstas y decidió reprogramarlo para la mañana del domingo, con el objetivo de garantizar un campo en mejores condiciones.

Las imágenes del estadio mostraban charcos en distintas áreas de la cancha y el balón prácticamente detenido al intentar rodarlo. El personal del club realizó trabajos de limpieza y drenaje, pero la magnitud de la tormenta hacía imposible que el campo quedara en condiciones de juego en el corto plazo.

Cabe mencionar que el estadio El Trébol será la sede de la Selección Nacional de Guatemala en sus próximos compromisos de la eliminatoria mundialista. La Azul y Blanco recibirá en este mismo escenario a Surinam y Panamá, por lo que la situación del campo ha generado atención especial a los aficionados.

El partido entre Municipal y Cobán Imperial generaba alta expectativa, ya que ambos equipos pelean puestos importantes en la parte alta de la tabla. Sin embargo, el clima terminó por alterar el calendario de la Liga Nacional en una jornada ya marcada por la suspensión previa del Achuapa vs. Marquense por las mismas condiciones.

A pesar de la lluvia, los aficionados se hicieron presentes para ver a su equipo. (Foto: Prensa Libre, Esbin García)

Ahora, el balón rodará el domingo en horas de la mañana, siempre en el estadio El Trébol, en un compromiso que promete intensidad y en el que ambos equipos buscarán no perder el ritmo en el certamen, luego de un sábado pasado por agua en la capital.