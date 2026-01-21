Liga Nacional: Antigua GFC inicia la defensa del título y Comunicaciones vuelve a escena en el Clausura 2026

Este miércoles se reanuda la actividad correspondiente a la primera jornada del Torneo Clausura 2026, con la disputa de tres encuentros que prometen emociones desde el arranque del campeonato.

La fecha comenzó el martes con el duelo entre Xelajú MC y Aurora FC, en el que el conjunto altense fue el encargado de abrir oficialmente el certamen. Los quetzaltecos mostraron su poderío y se impusieron con autoridad por un contundente 4-0 ante el cuadro aurinegro, arrancando el torneo con el pie derecho y enviando un claro mensaje a sus rivales.

Antigua GFC debuta como bicampeón ante Cobán Imperial, el plato fuerte de este miércoles lo protagoniza el actual monarca del fútbol guatemalteco y bicampeón nacional, Antigua GFC, que hará su debut en el Clausura 2026 visitando a un siempre complicado Cobán Imperial, en el estadio José Ángel Rossi.

Este encuentro marcará el estreno de ambos equipos en el certamen. El cuadro colonial inicia su camino en busca del histórico tricampeonato, mientras que los Príncipes Azules intentarán dejar atrás un Apertura 2025 irregular, con la intención de volver a ser protagonistas. El compromiso está programado para las 14.00 horas, en un escenario donde Cobán suele hacerse fuerte como local.

Comunicaciones, obligado a sumar desde el arranque

El segundo duelo del día será entre Comunicaciones FC y Deportivo Achuapa, encuentro que marcará el debut de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa como director técnico del cuadro albo.

Los cremas llegan con la urgencia de sumar desde el inicio, ya que actualmente se encuentran en el último lugar de la tabla acumulada, una situación inusual para uno de los clubes más grandes del país. Enfrentarán a un Achuapa sólido como local, que históricamente complica a sus rivales en el estadio Winston Pineda Gudiel. El partido está pactado para las 16.00 horas.

Malacateco y Marquense cierran la jornada

La actividad del miércoles se cerrará a las 19.00 horas en el estadio Santa Lucía, donde Malacateco recibirá al Deportivo Marquense.El conjunto de los Leones también estrenará entrenador, con Leonel “Cholo” Noriega al frente del equipo, en una etapa fundamental, ya que necesita sumar puntos desde la primera fecha para alejarse del descenso.

Por su parte, los Toros intentarán hacer valer su localía y comenzar el Clausura 2026 con una victoria que les permita instalarse en los primeros lugares desde las fechas iniciales.