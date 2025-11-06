Liga Nacional: Así está la tabla de posiciones y estos son los partidos restantes de la jornada 18 del Torneo Apertura 2025

En el primer día de actividad de la jornada 18 se disputaron cuatro encuentros. El primer partido lo protagonizó el Deportivo Achuapa frente a los Toros de Malacateco, en Jutiapa, con triunfo 0-1 para los visitantes gracias a un gol de Brayan Angulo.

El segundo duelo se jugó en el estadio Guillermo Slowing, donde Aurora recibió a Comunicaciones, urgido de puntos para meterse entre los primeros ocho clasificados y asegurar su lugar en la fase final. A pesar de las llegadas en ambos marcos, el marcador terminó 0-0, lo que dejó a los Cremas en una situación complicada, mientras los aurinegros se mantienen en la zona alta de la tabla.

En el estadio Pensativo, coloniales y principales azules tampoco se hicieron daño y terminaron con las argollas colgadas tras un partido accidentado.

La jornada del día cerró con la victoria 1-0 de los Leones del Marquense sobre Xelajú MC, un triunfo clave para los locales en sus aspiraciones de clasificar a la fase final. El único tanto fue de Amaya al minuto 37.

Para este jueves se programaron dos partidos. El sublíder Deportivo Mixco visita a Guastatoya, donde buscará una victoria que le permita seguir en la pelea por el liderato. Una combinación de resultados podría devolverle el primer lugar. El Pecho Amarillo, por su parte, necesita ganar para salir del sótano.

Para cerrar la jornada, el líder Municipal recibirá a Mictlán con el objetivo de mantener su liderato y su paso perfecto en el certamen, mientras los mitecos buscarán dar la sorpresa ante los rojos.

Con su reciente victoria, Malacateco alcanzó los 22 puntos, igualando a Cobán Imperial, que también suma 22 unidades. Por su parte, Marquense llegó a 21 puntos, al igual que Xelajú, mientras que Achuapa se mantiene con 19 unidades. En la parte alta de la tabla, Aurora y Antigua GFC empataron en puntos, ambos con 33 unidades. Finalmente, Comunicaciones se quedó con 17 puntos.

Con los próximos enfrentamientos del cierre de la jornada 18 entre Municipal y Mictlán, así como el duelo entre Guastatoya y Mixco, la tabla de posiciones podría experimentar nuevas variaciones importantes.

Estos partidos no solo representan oportunidades clave para sumar puntos, sino que también podrían alterar el panorama de la clasificación general, especialmente en la lucha por los puestos de acceso a la fase final del torneo.