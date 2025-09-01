Liga Nacional: Después de siete jornadas, así queda la clasificación del Torneo Apertura 2025

La séptima jornada del Torneo Apertura 2025 dejó resultados importantes y una tabla que empieza a perfilar a los equipos protagonistas. Mixco se consolidó en lo más alto luego de superar en casa 2-0 a Guastatoya, triunfo que lo mantiene como único líder con 16 puntos.

Aurora también dio la sorpresa de la fecha al imponerse 2-0 como visitante frente a Comunicaciones en el Cementos Progreso, resultado que le permite escalar hasta la segunda posición con 14 unidades, tan solo dos menos que Mixco.

Otro de los partidos destacados fue el triunfo de Malacateco 2-0 sobre Achuapa en el estadio Santa Lucía, duelo con el que se cerró la actividad sabatina. Los toros sumaron tres puntos vitales para salir de los últimos lugares de la clasificación.

El domingo la jornada continuó con emociones fuertes. En Cobán, el cuadro imperial rescató un empate 2-2 en el último minuto ante Antigua, gracias a un gol agónico de Janderson Pereira. Con este resultado, Sebastián Bini sumó su segundo empate al mando de los cobaneros, mientras que los coloniales dejaron escapar una victoria que tenían en sus manos.

En el oriente, Mictlán y Municipal protagonizaron un duelo ríspido que terminó 0-0. Los rojos no pudieron imponer condiciones, pero siguen como el único invicto del certamen, mientras que los conejos sumaron un nuevo punto jugando en casa.

Finalmente, en el clásico de Occidente, Xelajú aprovechó el apoyo de su afición y superó a Marquense, lo que le permitió escalar a la quinta posición de la tabla con 11 unidades.

Con estos resultados, la clasificación queda de la siguiente manera: Mixco lidera con 16 puntos, seguido por Aurora con 14, Antigua y Municipal con 13, Xelajú con 11, Achuapa con 9, Comunicaciones y Marquense con 8, Mictlán y Malacateco con 7, Cobán Imperial con 6 y Guastatoya en el último lugar con apenas un punto.

La Liga Nacional comienza a marcar tendencias claras: Mixco se perfila como el equipo más sólido del torneo, mientras que Guastatoya sigue hundido en el fondo sin encontrar el camino.