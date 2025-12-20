Liga Nacional espera implementar el VAR en el futbol guatemalteco a partir de enero de 2026

La Liga Nacional de Guatemala dará un paso histórico al implementar el sistema de videoarbitraje (VAR) a partir del 2026, según se confirmó en la Asamblea del viernes.

William Rosales, gerente de la competencia, confirmó que las negociaciones con la empresa proveedora del servicio están en una fase avanzada y solo faltan detalles finales para hacer oficial la llegada de esta tecnología al futbol guatemalteco.

FIFA abrió la posibilidad de realizar ensayos del VAR en la región centroamericana, y Guatemala fue uno de los países seleccionados junto a Honduras para implementar el sistema. Tras recibir la aprobación de la FIFA y contar con una empresa certificada para prestar el servicio, la Liga Nacional se encuentra a punto de cerrar el acuerdo.

"Ya estamos en negociaciones avanzadas, les diría tal vez en un 80%, y el 20% es cuestión ya de firma de contrato y de capacitaciones tanto a árbitros como a la misma dirigencia, así como a los cuerpos técnicos", explicó Rosales en declaraciones recientes.

Inversión de 350 mil dólares por temporada

La implementación del VAR en Guatemala representará una inversión aproximada de 350 mil dólares por temporada. Esta cifra incluye el costo del sistema tecnológico, la capacitación del personal arbitral y el mantenimiento del servicio durante todo el año.

Para financiar esta inversión, la Liga Nacional ha optado por comercializar aún más la imagen de la competencia, buscando nuevos patrocinadores y aumentando los ingresos por transmisión televisiva. Rosales indicó que todavía están explorando formas de negociar el costo final con la empresa proveedora.

"Esa inversión es un aproximado de 350 mil dólares por temporada. Estamos todavía por ver de qué manera podemos aún negociar", señaló el gerente de la Liga Nacional.

Fechas tentativas de implementación

Según William Rosales, el VAR podría estar operativo en las dos últimas semanas de enero de 2026, una vez se concluya la firma del contrato con la empresa proveedora y se completen las capacitaciones necesarias para árbitros, dirigentes y cuerpos técnicos.

La llegada del VAR al fútbol guatemalteco representa un avance significativo para la transparencia y justicia del juego. El sistema permitirá revisar jugadas polémicas como goles dudosos, penales, tarjetas rojas directas e identidad de jugadores amonestados, reduciendo así los errores arbitrales.

Confirmación definitiva

Consultado sobre la certeza de la implementación del VAR, William Rosales fue contundente: "¿Lo seguro es que habrá VAR? Lo seguro es que habrá VAR". El gerente de la Liga Nacional reveló que la minuta del contrato está muy avanzada y que solo es cuestión de plasmar las firmas para hacer oficial la llegada de esta tecnología que revolucionará el arbitraje en Guatemala.