Liga Nacional | Mictlán remonta en casa y derrota a 2-1 a Xelajú

El Deportivo Mictlán logró una importante victoria en casa tras vencer 2-1 a Xelajú en el estadio de Asunción Mita, en un partido cargado de emociones y que dejó un gran sabor a la afición local. Los conejos supieron revertir un marcador adverso y sumar tres puntos clave que los colocan en el quinto lugar de la tabla con 19 unidades.

El encuentro comenzó con dominio visitante y rápidamente los chivos encontraron la ventaja. Al minuto 10, un tiro de esquina fue capitalizado por Kevin Ruiz, quien se anticipó con un certero cabezazo para abrir el marcador y poner en ventaja a Xelajú. Ese gol silenció momentáneamente a la afición local, que veía cómo su equipo volvía a sufrir a balón parado.

Durante el primer tiempo, Mictlán intentó reaccionar, pero se encontró con un rival bien ordenado que defendió con intensidad y no permitió claridad en el último tramo de la cancha. Los primeros 45 minutos se fueron con ventaja para los visitantes, dejando la sensación de que el partido sería cuesta arriba para los conejos.

La historia fue distinta en el segundo tiempo. Mictlán salió con otra actitud, buscando el arco rival y presionando con mayor determinación. El equipo mostró mayor movilidad en el medio campo y empezó a generar las oportunidades que le habían faltado en la primera parte.

El esfuerzo tuvo recompensa al minuto 75, cuando el árbitro marcó un inexistente penalti, al mal interpretar una mano dentro del área tras el cierre del defensa Manuel Romero. Daniel Santa fue el encargado de cobrar desde los once pasos y con mucha frialdad venció a Nery Lobos para decretar el 1-1 y encender las ilusiones en Asunción Mita.

La remontada se completó al minuto 84, cuando César Chinchilla aprovechó un espacio en la zaga visitante y con un potente remate venció nuevamente al guardameta de Xelajú, desatando la celebración en el estadio. Ese gol significó el 2-1 definitivo y una inyección anímica para el cuadro miteco.

En los minutos finales, Xelajú intentó reaccionar, pero ya no encontró la fórmula para romper el orden defensivo de Mictlán, que se plantó firme para asegurar la victoria. Los locales jugaron con inteligencia y cuidaron su ventaja hasta el pitazo final.

Con este resultado, Mictlán escaló a la quinta posición del campeonato con 19 puntos, consolidándose en la pelea por los puestos de clasificación. Para Xelajú, la derrota representa un duro golpe en sus aspiraciones, ya que no pudo mantener la ventaja inicial y terminó cediendo en un partido que parecía controlado.