Liga Nacional: Municipal–Xelajú y Antigua–Comunicaciones acaparan los reflectores en la fecha tres del Clausura

La jornada tres del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional continúa este miércoles con dos enfrentamientos de alto calibre entre clubes históricos del futbol guatemalteco.

Municipal recibirá a Xelajú MC a partir de las 19:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, luego de que se confirmara la reducción de la sanción impuesta tras los incidentes ocurridos en la final del torneo anterior. El castigo fue limitado a un solo partido, permitiendo al cuadro escarlata volver a su casa para este compromiso.

En lo deportivo, el duelo entre rojos y chivos se perfila como uno de los más atractivos de la fecha. Municipal, dirigido por Marcio Acevedo, buscará sumar su primera victoria del certamen luego de una derrota en su debut y un empate en la jornada anterior. Actualmente, los capitalinos marchan en la novena posición de la tabla general.

Por su parte, Xelajú MC, bajo la conducción técnica del mexicano Roberto Hernández, llega con cuatro unidades producto de una victoria y un empate. El equipo altense ocupa el segundo lugar en la clasificación y buscará sumar en condición de visita para mantenerse en los puestos de privilegio.

Más tarde, a las 21:00 horas, el estadio Pensativo será escenario de otro duelo de alto voltaje. Antigua GFC, bicampeón del futbol guatemalteco, recibirá a Comunicaciones FC en un choque de alta tensión. Los coloniales aún no conocen la victoria en el Clausura 2026 tras caer en su debut y empatar en la segunda fecha, por lo que buscarán hacerse fuertes en casa ante un rival de peso.

En tanto, Comunicaciones, dirigido por el chileno Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, llega con tres puntos, producto de una victoria y una derrota. Los cremas se encuentran actualmente en el último lugar de la tabla acumulada, por lo que el duelo ante los coloniales representa una oportunidad crucial para sumar y comenzar a revertir su situación.

Ambos encuentros se presentan como duelos clave tanto en la parte alta como en la zona comprometida del campeonato, con equipos que necesitan sumar de manera urgente para no rezagarse en el inicio del torneo y así como en la quema del descenso.