Tabla de posiciones del Clausura 2026: Cobán supera a Marquense y se afianza

Fútbol Nacional

Tabla de posiciones del Clausura 2026: Cobán supera a Marquense y se afianza

Cobán Imperial se mantuvo en la senda del triunfo este martes 27 de enero, al imponerse a Marquense en el inicio de la tercera jornada del Torneo Clausura 2026.

|

time-clock

Cobán Imperial once titular en el partido contra Marquense, tercera fecha del Clausura 2026.

Cobán Imperial once titular en el partido contra Marquense, tercera fecha del Clausura 2026.

La fecha tres arrancó con el duelo entre cobaneros y leones, disputado en el estadio José Ángel Rossi, a partir de las 15 horas.

Con esta victoria, Cobán Imperial alcanzó su tercer triunfo consecutivo y se consolidó como el único equipo —de los 12 en competencia— en sumar tres victorias seguidas, tras debutar con un 5-1 sobre Antigua y superar 3-2 a Comunicaciones como visitante.

El triunfo fue determinante para asegurar el liderato en el Clausura 2026, con nueve puntos. Le siguen Xelajú MC, Guastatoya y Mictlán, todos con cuatro unidades, por lo que, incluso ganando en esta jornada, no podrán alcanzarlo.

Los cobaneros se impusieron gracias a las anotaciones de Yonathan Moral, al minuto 31, y Juan Winter, al 90+4.

LECTURAS RELACIONADAS

Cobán Imperial venció al cuadro Marquense en el arranque de la tercera jornada. (Foto Prensa Libre Cobán Imperial).

Cobán Imperial mantiene el paso perfecto en el Clausura 2026 tras vencer a Marquense

chevron-right
Estadio El Trébol

Municipal regresa a El Trébol para medirse al Xelajú MC, en busca de su primera victoria del Clausura 2026

chevron-right

Después de tres fechas, el equipo dirigido por el uruguayo Martín García no solo es líder, sino también el más goleador del campeonato, con 10 tantos a favor y solo tres en contra.

El único club que no ha logrado sumar puntos es Achuapa, que viene de caer ante Comunicaciones y Marquense. Este miércoles recibirá a Mixco con el objetivo de conseguir sus primeras unidades.

El campeón Antigua GFC a penas tiene un punto, lo mismo que el subcampeón Municipal. Los coloniales chocarán ante Comunicaciones este miércoles, a las 21 horas, y los escarlatas tendrá una dura prueba ante Xelajú MC, a las 19 horas, en el estadio El Trébol.

ESCRITO POR:

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

Lee más artículos de Fernando López R.

ARCHIVADO EN:

Clausura 2026 Cobán Imperial Deportivo Marquense Futbol nacional Liga Nacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS