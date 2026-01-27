Fútbol Nacional
Tabla de posiciones del Clausura 2026: Cobán supera a Marquense y se afianza
Cobán Imperial se mantuvo en la senda del triunfo este martes 27 de enero, al imponerse a Marquense en el inicio de la tercera jornada del Torneo Clausura 2026.
Cobán Imperial once titular en el partido contra Marquense, tercera fecha del Clausura 2026.
La fecha tres arrancó con el duelo entre cobaneros y leones, disputado en el estadio José Ángel Rossi, a partir de las 15 horas.
Con esta victoria, Cobán Imperial alcanzó su tercer triunfo consecutivo y se consolidó como el único equipo —de los 12 en competencia— en sumar tres victorias seguidas, tras debutar con un 5-1 sobre Antigua y superar 3-2 a Comunicaciones como visitante.
El triunfo fue determinante para asegurar el liderato en el Clausura 2026, con nueve puntos. Le siguen Xelajú MC, Guastatoya y Mictlán, todos con cuatro unidades, por lo que, incluso ganando en esta jornada, no podrán alcanzarlo.
Los cobaneros se impusieron gracias a las anotaciones de Yonathan Moral, al minuto 31, y Juan Winter, al 90+4.
Después de tres fechas, el equipo dirigido por el uruguayo Martín García no solo es líder, sino también el más goleador del campeonato, con 10 tantos a favor y solo tres en contra.
El único club que no ha logrado sumar puntos es Achuapa, que viene de caer ante Comunicaciones y Marquense. Este miércoles recibirá a Mixco con el objetivo de conseguir sus primeras unidades.
El campeón Antigua GFC a penas tiene un punto, lo mismo que el subcampeón Municipal. Los coloniales chocarán ante Comunicaciones este miércoles, a las 21 horas, y los escarlatas tendrá una dura prueba ante Xelajú MC, a las 19 horas, en el estadio El Trébol.