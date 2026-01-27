Tabla de posiciones del Clausura 2026: Cobán supera a Marquense y se afianza

La fecha tres arrancó con el duelo entre cobaneros y leones, disputado en el estadio José Ángel Rossi, a partir de las 15 horas.

Con esta victoria, Cobán Imperial alcanzó su tercer triunfo consecutivo y se consolidó como el único equipo —de los 12 en competencia— en sumar tres victorias seguidas, tras debutar con un 5-1 sobre Antigua y superar 3-2 a Comunicaciones como visitante.

El triunfo fue determinante para asegurar el liderato en el Clausura 2026, con nueve puntos. Le siguen Xelajú MC, Guastatoya y Mictlán, todos con cuatro unidades, por lo que, incluso ganando en esta jornada, no podrán alcanzarlo.

Los cobaneros se impusieron gracias a las anotaciones de Yonathan Moral, al minuto 31, y Juan Winter, al 90+4.

Después de tres fechas, el equipo dirigido por el uruguayo Martín García no solo es líder, sino también el más goleador del campeonato, con 10 tantos a favor y solo tres en contra.

El único club que no ha logrado sumar puntos es Achuapa, que viene de caer ante Comunicaciones y Marquense. Este miércoles recibirá a Mixco con el objetivo de conseguir sus primeras unidades.

El campeón Antigua GFC a penas tiene un punto, lo mismo que el subcampeón Municipal. Los coloniales chocarán ante Comunicaciones este miércoles, a las 21 horas, y los escarlatas tendrá una dura prueba ante Xelajú MC, a las 19 horas, en el estadio El Trébol.