Los 90 años de Municipal: historia, títulos y leyendas del club escarlata

Hablar del CSD Municipal es remontarse 90 años en el tiempo y recordar cómo un grupo de trabajadores municipales, impulsados únicamente por el amor al futbol, sembró la semilla de lo que terminaría convertido en uno de los clubes más grandes, exitosos y emblemáticos del balompié en Guatemala y en la región.

El 17 de mayo de 1936 nació una institución que, con el paso de las décadas, trascendería generaciones y escribiría páginas imborrables en la historia deportiva.

El primer partido oficial se disputó el 6 de marzo de 1938, contra el equipo Bronte. Fue el inicio de una travesía histórica marcada por la grandeza, la pasión y una identidad que convirtió al rojo en símbolo de lucha y gloria.

A lo largo de su historia, grandes futbolistas construyeron ese legado. Uno de los nombres más sobresalientes es el de Manuel Felipe Carrera, ícono absoluto de la institución, figura como jugador y luego como entrenador. Logró tres títulos de liga y dejó un legado tan profundo que por ello el estadio escarlata lleva su nombre.

También figuran Carlos Pepino Toledo, primer tricampeón goleador del futbol guatemalteco; Hugo Tin Tan Peña, Ricardo Clark, Alberto López Oliva, Julio César Anderson, Félix McDonald, Rogelio Flores, Benjamín Monterroso, Julián Arturo Vargas, Selvyn Ponciano, Germán Ruano, Mario Acevedo y Gonzalo Romero, protagonistas de distintas épocas gloriosas.

En el plano internacional, la cima llegó con la dirección del uruguayo Rubén Amorín Matos, quien condujo al club al histórico título de Concacaf, en 1974, el mayor logro regional alcanzado por un equipo guatemalteco, impulsado por los goles decisivos de José Emilio Mitrovich.

Décadas después, la grandeza continuó desde el banquillo. Horacio Cordero conquistó cuatro títulos y consolidó una época memorable, mientras que Enzo Trossero se convirtió en el entrenador más exitoso del club, al conseguir cinco campeonatos consecutivos, una marca histórica.

A su lado brilló la máxima leyenda roja: Juan Carlos Plata, eterno goleador con 376 anotaciones entre 1989 y 2010.

Hoy, con 32 títulos de liga, una estructura ejemplar de formación juvenil y una gestión fortalecida desde Ernesto Villa hasta Gerardo Villa, Municipal celebra 90 años de gloria. Y qué mejor manera de hacerlo que soñar con un nuevo campeonato y reafirmar que el rojo no solo hizo historia, sino que sigue escribiéndola.