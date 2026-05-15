Los mensajes de Dairon Reyes y Gael Sandoval apuntan a las primeras salidas de Comunicaciones

Comunicaciones podría estar a punto de confirmar sus primeras bajas de cara al Torneo Apertura 2026. El volante cubano Dairon Reyes y el mediocampista mexicano Gael Sandoval publicaron en sus redes sociales mensajes que apuntan al cierre de su ciclo con el conjunto albo, en lo que serían las primeras salidas concretas de las 12 que anunció el técnico Marco Antonio Figueroa al finalizar el Clausura 2026.

Dairon Reyes fue el primero en encender las alarmas entre la afición crema. El atacante cubano publicó en su cuenta de Instagram una imagen en lo que parece ser un aeropuerto con la frase “New chapter loading... (Nuevo capitulo cargando...) ” acompañada de un emoji de avión, sugiriendo el inicio de una nueva etapa en su carrera.

La publicación que terminó de desatar la melancolía de los seguidores fue una fotografía suya durante un partido con los Cremas musicalizada con el tema “Por si mañana no estoy”, un mensaje que la afición interpretó como una despedida casi oficial del jugador que llegó al club en el Torneo Apertura 2025 y que en el Clausura 2026 tuvo una participación destacada ganándose el cariño de los seguidores albos en una de las temporadas más complicadas en la historia reciente del club.

Historia de Instagram de Dairon Reyes en la que anuncia un nuevo capitulo en su vida. (Foto Prensa Libre: Captura RS).

Por su parte Gael Sandoval, quien se incorporó al conjunto crema en el Torneo Clausura 2026 procedente del Alianza FC de El Salvador, compartió a través de su canal de difusión un mensaje que también apunta a su despedida. “Estoy abordando el avión a México y quiero aprovechar para agradecer a la vida por un capítulo más en mi vida. Gracias a todas las personas que conocí, voy por mi próximo reto”, escribió el mediocampista mexicano, quien llegó a Comunicaciones con la misión de aportar proyección ofensiva y capacidad de construcción en un torneo donde los Cremas necesitaban salir de la zona de descenso.

Mensaje de agradecimiento compartido por el mexicano Gael Sandoval en su canal de difusión. (Foto Prensa Libre: Captura RS).

Las primeras bajas

Las posibles salidas de Reyes y Sandoval se enmarcan en la reestructuración masiva que anunció el técnico Marco Antonio Figueroa en conferencia de prensa tras el Clausura 2026. “De este plantel se van 12, porque en este plantel no todos merecen estar en un equipo como Comunicaciones”, afirmó el "Fantasma", quien también advirtió que el club necesita una renovación profunda para volver a competir al nivel que exige la institución más laureada del fútbol guatemalteco.

La afición crema ha reaccionado con nostalgia ante los mensajes de ambos jugadores en redes sociales. Mientras un sector lamenta la posible pérdida de Dairon Reyes, un jugador con proyección y técnica que se ganó el cariño de la afición, otros le desean éxito en su próximo destino que todo apunta sería fuera de Guatemala.

Comunicaciones enfrentará un verano de cambios importantes de cara al Apertura 2026 donde buscará armar un plantel más competitivo que le permita pelear por los primeros lugares desde el inicio del torneo Apertura 2026.