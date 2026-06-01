Luis Fernando Tena revela la convocatoria de Guatemala para enfrentar a República Checa y Ecuador

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Luis Fernando Tena revela la convocatoria de Guatemala para enfrentar a República Checa y Ecuador

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala reveló la nómina oficial de 22 jugadores que conformarán la Selección Nacional para jugar la Fecha FIFA de junio ante República Checa y Ecuador.

Raúl Barreno C.

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José "Chema" Rosales durante el último entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento de la capital, antes de viajar a Estados Unidos para disputar los juegos en fecha FIFA ante República Checa y Ecuador. Foto Prensa Libre: Fedefut

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) dio a conocer este lunes 1 de junio de 2026 la nómina oficial de 22 jugadores que conformarán la Selección Nacional Mayor para los dos partidos amistosos internacionales de la Fecha FIFA de junio.

Bajo la dirección técnica del mexicano Luis Fernando Tena, la Bicolor enfrentará a República Checa el 4 de junio, a las 18.00 horas, y a Ecuador el 7 de junio, a las 14.00 horas. Ambos partidos se disputarán como visitante.

Contra República Checa jugará en el Sports Illustrated Stadium (antes Red Bull Arena), en Harrison, Nueva Jersey, mientras que ante Ecuador lo harán en el Scotts Miracle-Gro Field (Crew Stadium), en Columbus, Ohio.

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La lista presenta una combinación de experiencia y juventud, con fuerte presencia de jugadores de Antigua G. F. C. (cinco convocados) y CSD Municipal (cinco), además de varios legionarios que militan en el extranjero.

Entre las principales novedades destacan la convocatoria de Matthew Evans (L. A. F. C.) y Arquímides Ordoñez (Loudoun United) nuevamente, así como el regreso de jugadores habituales como Nicholas Hagen (Columbus Crew) y Darwin Lom (Club The Strongest).

Nómina oficial

Antigua G. F. C.

  • José Agustín Ardón Castellanos
  • José Mario Rosales Marroquín
  • Óscar Alexander Santis Cayax
  • Óscar Antonio Castellanos Santos
  • Luis José Morán Varela
  • William Jehú Fajardo Montenegro

UNH Wildcats

  • Arián Estuardo Recinos Vega

CSD Municipal

  • Jefry Leonardo Bantes Rodríguez
  • Nicolás Samayoa Pacheco
  • José Alfredo Morales Concua
  • Jonathan Francisco Franco González
  • John Roberth Méndez Sánchez

Columbus Crew

  • Nicholas George Hagen Godoy

Comunicaciones

  • José Carlos Pinto Samayoa

D. C. United

  • Aarón Joseph Herrera

Club The Strongest

  • Darwin Gregorio Lom Moscoso

C. F. Pachuca

  • Daniel Omar Méndez Sánchez

Deportivo Malacateco

  • Kevin Estuardo Ramírez Sigüenza

Xelajú MC

  • Marcelo Adrián Hernández De León

Loudoun United

  • Arquímides Rafael Zacarías Ordoñez

L. A. F. C.

  • Matthew Dominic Evans Wolff

CF Montreal

  • Olger Escobar

Director técnico: Luis Fernando Tena

Esta convocatoria servirá como preparación clave para los próximos compromisos oficiales de la Selección Nacional. Tena buscará afinar su equipo titular y probar variantes tácticas ante dos selecciones de buen nivel de cara al Mundial del 2030.

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