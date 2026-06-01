Luis Fernando Tena revela la convocatoria de Guatemala para enfrentar a República Checa y Ecuador

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) dio a conocer este lunes 1 de junio de 2026 la nómina oficial de 22 jugadores que conformarán la Selección Nacional Mayor para los dos partidos amistosos internacionales de la Fecha FIFA de junio.

Bajo la dirección técnica del mexicano Luis Fernando Tena, la Bicolor enfrentará a República Checa el 4 de junio, a las 18.00 horas, y a Ecuador el 7 de junio, a las 14.00 horas. Ambos partidos se disputarán como visitante.

Contra República Checa jugará en el Sports Illustrated Stadium (antes Red Bull Arena), en Harrison, Nueva Jersey, mientras que ante Ecuador lo harán en el Scotts Miracle-Gro Field (Crew Stadium), en Columbus, Ohio.

La lista presenta una combinación de experiencia y juventud, con fuerte presencia de jugadores de Antigua G. F. C. (cinco convocados) y CSD Municipal (cinco), además de varios legionarios que militan en el extranjero.

Entre las principales novedades destacan la convocatoria de Matthew Evans (L. A. F. C.) y Arquímides Ordoñez (Loudoun United) nuevamente, así como el regreso de jugadores habituales como Nicholas Hagen (Columbus Crew) y Darwin Lom (Club The Strongest).

Nómina oficial

Antigua G. F. C.

José Agustín Ardón Castellanos

José Mario Rosales Marroquín

Óscar Alexander Santis Cayax

Óscar Antonio Castellanos Santos

Luis José Morán Varela

William Jehú Fajardo Montenegro

UNH Wildcats

Arián Estuardo Recinos Vega

CSD Municipal

Jefry Leonardo Bantes Rodríguez

Nicolás Samayoa Pacheco

José Alfredo Morales Concua

Jonathan Francisco Franco González

John Roberth Méndez Sánchez

Columbus Crew

Nicholas George Hagen Godoy

Comunicaciones

José Carlos Pinto Samayoa

D. C. United

Aarón Joseph Herrera

Club The Strongest

Darwin Gregorio Lom Moscoso

C. F. Pachuca

Daniel Omar Méndez Sánchez

Deportivo Malacateco

Kevin Estuardo Ramírez Sigüenza

Xelajú MC

Marcelo Adrián Hernández De León

Loudoun United

Arquímides Rafael Zacarías Ordoñez

L. A. F. C.

Matthew Dominic Evans Wolff

CF Montreal

Olger Escobar

Director técnico: Luis Fernando Tena

📋 𝗡𝗢́𝗠𝗜𝗡𝗔 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 · Selección Mayor Masculina.



El Director Técnico, Luis Fernando Tena; convoca a los siguientes jugadores para los partidos Amistosos Internacionales.#ModoSelección 💙🇬🇹💪 #VamosGuate #SeleMayor pic.twitter.com/iV9fMfN8eV — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) June 1, 2026

Esta convocatoria servirá como preparación clave para los próximos compromisos oficiales de la Selección Nacional. Tena buscará afinar su equipo titular y probar variantes tácticas ante dos selecciones de buen nivel de cara al Mundial del 2030.