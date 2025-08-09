Luis Grijalva destaca en Bélgica y asegura su clasificación al Mundial de Atletismo de Tokio 2025

El atleta guatemalteco Luis Grijalva escribió este sábado un nuevo capítulo en su carrera deportiva al lograr la clasificación al Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025. El atleta registró un tiempo de 12:58.58 en los 5,000 metros, superando ampliamente la marca mínima exigida por World Athletics, que es de 13:01.00. El resultado se dio en el marco del WACT Bronze EA-IFAM Outdoor, celebrado en Oordegem, Bélgica, donde finalizó en la quinta posición de la primera serie.

La actuación de Grijalva confirma su consolidación como uno de los corredores más competitivos de la élite internacional. Su paso por el evento en tierras belgas no solo le permitió sellar su boleto a la cita mundialista, sino que también marcó el inicio de una intensa gira europea que lo enfrentará a pruebas de alto nivel en las próximas semanas.

Su calendario inmediato contempla su participación el próximo 12 de agosto en el Gyulai István Memorial Grand Prix, en Hungría, donde competirá en la distancia de 3,000 metros. Este evento, parte del circuito internacional, reunirá a destacados fondistas y servirá como preparación estratégica para sus siguientes compromisos.

El 20 de agosto, Grijalva cerrará su gira europea con presencia en la prestigiosa Diamond League de Lausana, Suiza, donde volverá a correr los 5,000 metros. La cita en territorio suizo representa una oportunidad de medirse ante rivales de primer nivel y afinar detalles de cara a Tokio 2025.

Después de su paso por Europa, el corredor retornará a Estados Unidos para continuar con su preparación. Sin embargo, se espera que también participe en los Juegos Centroamericanos, programados para realizarse en Guatemala, donde buscará aportar su experiencia y talento a la representación nacional.

El registro conseguido en Bélgica no solo ratifica el momento de forma que atraviesa el atleta, sino que también lo coloca entre los referentes latinoamericanos de la disciplina. Sus tiempos continúan acercándose a los mejores del mundo, y su regularidad en competencias internacionales respalda las expectativas que genera su presencia.

Grijalva, conocido por su capacidad para cerrar fuerte las pruebas y mantener un ritmo constante, ha demostrado una vez más que el trabajo planificado junto a su equipo técnico da resultados. La adaptación a distintos escenarios y condiciones climáticas ha sido clave para mantener un alto rendimiento.

Con Tokio 2025 ya asegurado, el enfoque estará en mantener la consistencia competitiva y llegar en el punto máximo de forma a la cita mundialista. El país seguirá de cerca cada paso de Luis Grijalva, quien continúa poniendo en alto el nombre de Guatemala en las pistas del mundo.