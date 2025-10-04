Malacateco impone su localía y derrota 1-0 a Mictlán en el cierre de la jornada sabatina

El Deportivo Malacateco consiguió una victoria clave en casa al imponerse 1-0 sobre el Deportivo Mictlán en la jornada 13 de la Liga Nacional.

El único gol del partido llegó de manera tempranera al minuto 2, cuando Frank De León aprovechó un descuido en la defensa visitante y abrió el marcador a favor de los Toros.

Desde ese momento, Malacateco controló el ritmo del encuentro, manteniendo la posesión del balón y asegurando que Mictlán no encontrara espacios para generar peligro.

El estratega Guadalupe Cruz destacó la importancia de iniciar el partido con un gol rápido, lo que permitió a su equipo trabajar con tranquilidad y enfocarse en mantener la ventaja.

Mictlán intentó reaccionar durante todo el partido, pero no logró concretar ninguna de las oportunidades que se le presentaron, evidenciando dificultades para romper la defensa de los locales.

Con esta victoria, los Toros suman 3 puntos importantes en su casa y comienzan a tomar rumbo en la competición, demostrando solidez y efectividad en momentos clave.

Por su parte, Mictlán, que venía en una buena racha de resultados, sufrió un retroceso y no pudo sumar en su visita al Estadio Santa Lucía, manteniéndose en la lucha por los puestos de media tabla.

Malacateco ahora se concentra en los próximos compromisos con la ilusión de continuar con su buen rendimiento como local y buscar mantenerse competitivo en la segunda vuelta del torneo.