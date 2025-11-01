Malacateco remonta en casa y vence 2-1 a Marquense en la jornada 17

Malacateco logró una importante victoria en casa al imponerse 2-1 sobre Deportivo Marquense en la jornada 17 del Torneo Apertura 2025. El encuentro se disputó en el Estadio Santa Lucía y dejó a los Toros sumando tres puntos cruciales para escalar posiciones en la tabla general.

El partido comenzó favorable para Marquense, que al minuto 16 logró adelantarse en el marcador con un gol de Diego Casas. La anotación temprana le permitió al equipo visitante tomar confianza y controlar el ritmo del primer tiempo, aunque sin ampliar la ventaja pese a algunas oportunidades claras.

Malacateco mantuvo la calma y buscó generar opciones desde el mediocampo, esperando el momento adecuado para reaccionar. El planteamiento local se centró en presionar en la salida de Marquense y aprovechar espacios a la espalda de la defensa rival, estrategia que dio resultados en el segundo tiempo.

La remontada llegó rápidamente en el complemento. Ángel López fue el protagonista del partido, anotando el empate al minuto 51 con un remate potente que dejó sin opciones al portero visitante. El gol renovó la motivación del equipo local y encendió a la afición presente en el estadio.

Cinco minutos después, López volvió a aparecer para darle la vuelta al marcador. Con un disparo preciso al minuto 56, el delantero de Malacateco firmó su doblete y puso el 2-1 definitivo, marcando la diferencia en un partido que se decidió en cuestión de minutos.

Con esta victoria, Malacateco alcanza los 19 puntos y se mete en la pelea por los primeros ocho lugares de la tabla general, manteniendo vivas sus aspiraciones de clasificar a la fase final del torneo. El equipo local mostró solidez en el segundo tiempo y capacidad para revertir la situación adversa.

Por su parte, Marquense suma 18 puntos y se mantiene en la décima posición. El equipo visitante no logró sostener la ventaja inicial y perdió una oportunidad importante de acercarse a la zona de clasificación, evidenciando la necesidad de mejorar su consistencia en la segunda mitad de los partidos.

El triunfo de Malacateco representa un impulso clave de cara a los próximos encuentros del Apertura 2025, mientras que Marquense deberá ajustar detalles tácticos y reforzar su rendimiento si quiere mantenerse competitivo en la recta final del torneo.