Malacateco se impone a Aurora FC con gol de Ángel López en el estadio Santa Lucía

Malacateco volvió a hacer respetar su casa y sumó una valiosa victoria por la mínima ante Aurora FC en el estadio Santa Lucía, en el marco de la jornada 19 del Torneo Apertura. El cuadro toro consiguió tres puntos importantes que lo acercan a los puestos de clasificación y mantienen viva su lucha por un lugar en la fase final del certamen.

El único gol del encuentro llegó al minuto 40 del primer tiempo, obra de Ángel López, quien fue la gran figura de la noche. El delantero aprovechó un centro preciso desde el costado derecho y, con un remate de cabeza certero, venció al portero Liborio Sánchez para decretar el 1-0 definitivo.

El tanto fue suficiente para que los dirigidos por Roberto Montoya controlaran el ritmo del partido durante gran parte del encuentro. Malacateco mostró orden defensivo, intensidad en el mediocampo y eficacia al momento de capitalizar una de las pocas oportunidades claras de gol que generó.

Ángel López, con su anotación y constante movilidad en el ataque, fue elegido el jugador más destacado del encuentro. El delantero se convirtió en el referente ofensivo del equipo y demostró una vez más su importancia en el esquema de los toros, especialmente en los compromisos de local.

Otro de los nombres que sobresalió fue el del guardameta Miguel Jiménez, quien respondió con solvencia cada vez que Aurora intentó igualar el marcador. El portero mexicano mostró reflejos y liderazgo, aportando seguridad a la última línea y contribuyendo de forma determinante para mantener el arco en cero.

Aurora, por su parte, intentó reaccionar en el segundo tiempo, pero careció de precisión en el último toque. A pesar de tener la posesión por momentos, el conjunto aurinegro no logró vulnerar el bloque defensivo local, que se mantuvo firme hasta el pitazo final.

Con este triunfo, Malacateco llega a 25 puntos y se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación, reafirmando su fortaleza en Santa Lucía. Aurora, en cambio, suma su segunda derrota consecutiva y deberá recuperar terreno en las próximas jornadas si quiere mantenerse entre los primeros lugares.

La victoria deja buenas sensaciones en el entorno de los toros, que continúan demostrando que, en casa, son un rival difícil de superar. Malacateco cierra así una jornada redonda, impulsado por el gol y la actuación estelar de Ángel López.