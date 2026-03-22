Malacateco y Aurora empatan 1-1 y siguen sin despegar en el Clausura 2026

Malacateco y Aurora FC empataron 1-1 este domingo en el estadio Santa Lucía, en el marco de la jornada 15 del Torneo Clausura 2026. Los Toros de Malacatán no lograron imponer condiciones en casa en un partido que marcaba el inicio de una nueva etapa tras la salida de Roberto Montoya del banquillo.

El equipo ahora dirigido por Minor Díaz tenía la obligación de reaccionar ante su afición, pero volvió a mostrar dificultades en el último tercio de la cancha. A pesar de tener mayor posesión en varios tramos del encuentro, la falta de claridad en la definición evitó que pudiera traducir su dominio en una ventaja en el marcador.

Aurora, en cambio, planteó un partido inteligente, con orden defensivo y aprovechando los momentos clave del juego. El conjunto aurinegro logró sacar un punto importante en condición de visitante, resultado que le permite mantenerse competitivo en la tabla en una fase donde cada unidad comienza a ser determinante.

Aurora pega primero

El partido inició con un Malacateco insistente, intentando abrir el marcador con centros y remates de media distancia, pero sin precisión en el último toque. Aurora se mantuvo ordenado y esperó su momento para hacer daño. Al minuto 31 llegó el gol del conjunto aurinegro. Alex Díaz se anticipó en el área y con un cabezazo certero puso el 0-1, aprovechando una desatención defensiva que silenció el estadio.

En el segundo tiempo, Malacateco adelantó líneas y asumió el control del balón, pero sin claridad en el último tercio. El empate llegó al minuto 75 tras un error en salida del portero Liborio Sánchez que terminó en autogol de Jimmy Álvarez.

En los minutos finales, los Toros de Malacatán presionaron con insistencia, pero la falta de contundencia les impidió completar la remontada, mientras Aurora resistió para asegurar el empate.

Con este resultado, Malacateco se mantiene en la última posición del Clausura 2026 sin lograr regularidad, mientras que Aurora suma un punto que lo mantiene en la penúltima casilla de la tabla. El debut de Minor Díaz deja señales por mejorar en la eficacia ofensiva en un momento clave del torneo.