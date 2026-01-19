Mario Acevedo confía en una mejor versión de Municipal para el Clausura 2026

Municipal viene de finalizar como subcampeón del Torneo Apertura 2025 y debutará el jueves frente a Mictlán en condición de local en el arranque de una nueva temporada.

Sin embargo, no podrá hacerlo en el estadio Manuel Felipe Carrera, que fue sancionado con dos partidos de suspensión tras los incidentes ocurridos en la final ante Antigua GFC.

Debido a esta sanción, el conjunto escarlata disputará su primer encuentro como local en el estadio Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa, escenario donde Acevedo espera contar con un importante respaldo de la afición.

El Clausura 2026 dará inicio este martes 20 de enero con el duelo entre Xelajú MC y Aurora FC, programado para las 20:00 horas en el estadio Mario Camposeco, partido que también marcará el debut del técnico mexicano Roberto Hernández.

Por su parte, Antigua GFC, actual bicampeón nacional, iniciará la defensa de su corona el miércoles como visitante ante Cobán Imperial, bajo la dirección del argentino Mauricio Tapia.

Nueva ilusión escarlata

“Para nosotros es clave jugar como locales con el apoyo de nuestra gente. Municipal tiene aficionados en todo el país y Santa Lucía es una cancha muy similar a la nuestra, por lo que esperamos sentir ese respaldo”, afirmó el estratega rojo Mario Acevedo.

Acevedo subrayó que el plantel tiene claro el objetivo desde la primera jornada. “El grupo está bien, somos conscientes de lo que nos estamos jugando y queremos hacer las cosas de la mejor manera. Queremos iniciar en casa, aunque sea en cancha ajena, y conseguir un buen resultado”, expresó.

Finalmente, el entrenador rojo confirmó que ya cuenta con el plantel completo tras el regreso de los jugadores convocados a la Selección Nacional. “Los seleccionados regresaron en la madrugada del lunes y ahora solo es cuestión de ajustar detalles. Queremos llegar más fuertes que en el torneo anterior”, concluyó.