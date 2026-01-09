Marquense confirma la incorporación del defensa nacional Carlos “Chava” Estrada para el Clausura 2026

El Deportivo Marquense anunció este viernes 9 de enero, por medio de sus redes sociales, la llegada del defensa nacional Carlos Salvador “Chava” Estrada para el Torneo Clausura 2026.

Estrada llega al cuadro de los Leones en condición de préstamo por parte de Municipal, donde había expresado su deseo de salir del equipo escarlata en busca de minutos, con el objetivo de regresar posteriormente con mayor rodaje a la disciplina carmesí.

“Chava” se une al equipo de San Marcos con la intención de encontrar la continuidad que no tuvo durante el Torneo Apertura 2025 con Municipal.

El cuadro de Marquense dio la bienvenida al defensor nacional en sus redes sociales con el siguiente mensaje: “Bienvenido, Chava. Club Deportivo Marquense le da la más cordial bienvenida al jugador Carlos Salvador ‘Chava’ Estrada, quien se integra a este nuevo reto. Le deseamos muchos éxitos defendiendo nuestros colores y que su entrega y compromiso se reflejen en cada partido”.

Por ahora, el conjunto occidental continúa su preparación para el arranque del Clausura 2026, en el que debutará como visitante frente a Malacateco, en una de las canchas más complicadas de la Liga Nacional.

Los Leones finalizaron en la décima posición del certamen anterior y ahora buscarán conservar la categoría, ya que iniciarán el torneo con complicaciones en la zona de descenso.

Salvador Estrada se suma a Jim Barela, Miguel Escobar, Renato Mencía y el estratega Leonel Noriega como los nuevos refuerzos del cuadro de Marquense para este Clausura 2026.