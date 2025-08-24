Marquense golea 4-1 a Malacateco en el Clásico de la Amistad y vuelve al triunfo

Marquense vivió una noche soñada en el Estadio Marquesa de la Ensenada y se destapó con una contundente goleada de 4-1 frente a Malacateco en el Clásico de la Amistad, cerrando con broche de oro la jornada 6 del Torneo Apertura 2025. Los leones hicieron valer su localía y sumaron tres puntos vitales que los impulsan en la tabla de posiciones.

El primer rugido llegó al minuto 26, cuando Marvin Ceballos abrió el marcador tras una buena combinación ofensiva que rompió la zaga visitante. Apenas ocho minutos después, al 34, David Cuc amplió la ventaja con un disparo certero que puso a celebrar a toda la afición local.

El dominio marquense se mantuvo en la segunda parte. Al minuto 58, José Joj apareció para marcar el tercero de la noche, inclinando por completo el encuentro a favor de los leones, que mostraron intensidad y contundencia en cada aproximación al área rival.

La fiesta no se detuvo y al minuto 75, Diego Casas se encargó de firmar el cuarto tanto con una definición precisa que selló la goleada. Con este resultado, Marquense no solo ganó tres puntos, sino también confianza y motivación en un torneo que hasta ahora se le había complicado.

Por su parte, Malacateco solo pudo descontar al minuto 81 con un gol de José Ortiz, que marcó el tanto del honor para los toros. Sin embargo, el equipo dirigido por Guadalupe Cruz sigue sin mostrar una idea clara de juego y continúa en los últimos lugares de la clasificación.

El triunfo representa un respiro para Marquense, que con esta victoria logra escalar posiciones y recuperar terreno perdido en el inicio del campeonato. La efectividad de sus atacantes y el respaldo de su afición fueron determinantes en un duelo que necesitaban ganar para no rezagarse.

En contraste, la situación de Malacateco comienza a ser preocupante. El cuadro fronterizo acumula resultados negativos y no logra levantar cabeza en el torneo, aumentando la presión sobre el técnico Cruz y su plantel. La falta de regularidad en ataque y la fragilidad defensiva siguen siendo sus principales debilidades.

El Clásico de la Amistad dejó en evidencia dos realidades opuestas: un Marquense que revive con autoridad y un Malacateco que se hunde en la tabla. La próxima jornada será determinante para ambos, pues deberán confirmar si este resultado marca un punto de inflexión o si las dudas continúan en su camino.