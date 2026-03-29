Marquense vs. Comunicaciones: fecha, hora y dónde ver el duelo clave por la jornada 16 del torneo clausura

Marquense y Comunicaciones protagonizan este domingo uno de los duelos más importantes de la jornada 16 del Torneo Clausura 2026. Los Leones de San Marcos, dirigidos por Omar Arellano, reciben a los Cremas de Marco Antonio Figueroa en un partido que va mucho más allá de los tres puntos del certamen, con la tabla acumulada como telón de fondo y el descenso como amenaza latente para uno de los dos equipos.

Marquense llega a este compromiso en una situación comprometida. Los fronterizos ocupan el puesto 11 de la tabla acumulada con 41 puntos, uno de los dos lugares que al final del torneo significan el descenso directo a Primera División. Los Leones necesitan urgentemente sumar para salir de la zona de peligro y acercarse a sus rivales directos en la lucha por la permanencia.

Comunicaciones, por su parte, llega en la octava posición de la tabla acumulada con 45 puntos, una posición que les da cierto margen pero que no los pone completamente a salvo. Los Cremas atraviesan un momento irregular en el Clausura 2026, donde acumularon tres derrotas consecutivas recientemente.

Datos del partido

Fecha: Domingo 29 de marzo de 2026

Domingo 29 de marzo de 2026 Hora: 7:00 PM hora guatemalteca

7:00 PM hora guatemalteca Estadio: Estadio Marquesa de la Ensenada, San Marcos

Estadio Marquesa de la Ensenada, San Marcos Dónde ver: Tigo Sports y el EN VIVO a través de PrensaLibre.com

En la tabla acumulada, la diferencia entre Marquense y Comunicaciones es de apenas cuatro puntos, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo con implicaciones claras para ambos. Una victoria de los Leones los acercaría a los Cremas y complicaría aún más el panorama en la zona baja, mientras que un triunfo de Comunicaciones les daría aire y alejaría el fantasma del descenso de su horizonte inmediato.

El técnico Marco Antonio Figueroa llega con la presión de mantener a los Cremas alejados de los puestos de peligro, mientras que Omar Arellano necesita sacar lo mejor de sus Leones en casa para darle esperanza a una afición que ve con preocupación el cierre de temporada. El duelo cierra la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 este domingo 29 de marzo a las 7:00 PM, con la tabla acumulada como protagonista en un partido que ninguno de los dos equipos puede permitirse perder.