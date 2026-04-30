Marquense y Xelajú reparten puntos con empate 1-1 que deja la serie abierta

Marquense y Xelajú MC empataron 1-1 este jueves en el Estadio Marquesa de la Ensenada en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026, en un encuentro que tuvo de todo incluyendo una expulsión clave que cambió el rumbo del partido.

Los Superchivos de Roberto Hernández llegaron como favoritos pero deberán regresar al Mario Camposeco con un resultado que no les da ventaja de cara a la vuelta del domingo, en lo que promete ser una serie de máxima tensión.

El partido arrancó parejo con Marquense siendo el equipo más activo en los primeros minutos, pero el marcador llegó al descanso sin goles. La historia cambió en el minuto 32 cuando Antonio López fue expulsado por un aparente pisotón en el tobillo, dejando a Xelajú con diez hombres y complicando el panorama para los Superchivos en la llave. Pese a la desventaja numérica, Xelajú logró abrir el marcador al minuto 48 del segundo tiempo con un remate de Widvin Tebalán que venció al portero Javier Colli para el 1-0.

La ventaja duró poco. Al minuto 59, Diego Casas recibió un pase de Villalobos dentro del área y con un remate cruzado venció a Nery Lobos para el 1-1 definitivo. El goleador uruguayo, que terminó la fase regular como segundo máximo artillero del torneo con 14 tantos, apareció en el momento más importante para los Leones y dejó la serie igualada antes de la vuelta. Marquense buscó el segundo gol en los minutos finales pero la defensa de Xelajú, pese a jugar con diez hombres, resistió hasta el pitazo final.

La serie se define el domingo

Con el 1-1 en el global, la serie llega completamente abierta al partido de vuelta del domingo 3 de mayo a las 7:00 PM en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. Xelajú tiene la ventaja de jugar en casa como líder del Clausura, aunque deberá afrontar el partido con la baja de su expulsado Antonio López y con la preocupación adicional de la lesión de Kevin Ruiz, quien debió ser sustituido en el primer tiempo por molestias en la pierna izquierda.

El criterio de desempate en caso de igualar el global favorece a Xelajú por haber terminado mejor posicionado en la tabla del Clausura, por lo que un empate en la vuelta sería suficiente para que los Superchivos avancen a las semifinales.

Marquense, en cambio, necesitará ganar en el Mario Camposeco para eliminar al líder del certamen en lo que sería una de las sorpresas más grandes de la liguilla del Clausura 2026.