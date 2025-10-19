Marruecos hace historia, vence a Argentina y conquista el Mundial Sub-20 en Chile

La selección de Marruecos Sub-20 alcanzó un logro histórico al coronarse campeona del Mundial Sub-20 Chile 2025, tras vencer 0-2 a Argentina en la gran final disputada en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Ñuñoa. Es la primera vez que el conjunto africano se consagra en esta categoría.

Los de Marruecos realizaron un torneo memorable, consolidando su protagonismo con un futbol ordenado, sólido en defensa y letal en ataque. La victoria ante Argentina selló una campaña en la que solo registraron una derrota, reafirmando su crecimiento en el fútbol juvenil.

El protagonista de la final fue Yassir Zabiri, delantero del Famalicão de Portugal, quien marcó los dos goles que definieron el encuentro. Su calidad individual y capacidad de resolución marcaron la diferencia ante una selección argentina que no encontró respuesta.

El primer tanto llegó al minuto 12, cuando Zabiri ejecutó un tiro libre impecable, colocando el balón en el ángulo y dejando sin opciones al portero albiceleste. La segunda anotación se produjo al minuto 29, luego de una volea tras un centro preciso de Othmane Maamma, ampliando la ventaja marroquí.

A partir de entonces, Marruecos supo manejar los tiempos del partido y controlar los intentos de Argentina, que buscó con intensidad descontar en el marcador. Sin embargo, la solidez defensiva de los africanos impidió cualquier reacción.

El pitazo final desató la celebración marroquí, que se convirtió en el primer país africano en levantar el título mundial Sub-20. Este logro refleja el trabajo de su federación en el desarrollo de jóvenes talentos y abre un nuevo capítulo en la historia del futbol africano.

¡Marruecos se queda con el título del Mundial Sub-20 por primera vez en su historia! 🇲🇦#U20WC pic.twitter.com/FP4Arw565K — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 20, 2025

Para Argentina, la derrota significó quedarse sin la oportunidad de sumar una nueva estrella en la categoría. A pesar de llegar como favorita, la albiceleste no pudo superar la presión marroquí ni la eficacia de Zabiri en los momentos clave.

Con este resultado, Marruecos se une al selecto grupo de campeones del mundo Sub-20 y confirma su creciente presencia en el escenario internacional, consolidando una generación que promete ser protagonista en el futuro del futbol global.