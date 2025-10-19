Kylian Mbappé le da el triunfo al Real Madrid ante Getafe y recupera el liderato de LaLiga

El Real Madrid regresó al liderato de LaLiga tras vencer 1-0 al Getafe en condición de visitante, en un partido complicado que se definió hasta los minutos finales. El equipo dirigido por Xabi Alonso encontró dificultades para superar el planteamiento defensivo del rival, pero logró llevarse los tres puntos gracias a la calidad de Kylian Mbappé.

El conjunto blanco controló la posesión del balón desde el inicio, aunque sin encontrar claridad en el último tercio de la cancha. Getafe, por su parte, apostó por el orden defensivo y la presión en su propio campo, lo que dificultó las oportunidades claras de gol para los visitantes.

El encuentro se inclinó a favor del Real Madrid en el segundo tiempo, luego de que el Getafe se quedara con diez hombres tras una expulsión que condicionó el desarrollo del juego. A partir de ese momento, los espacios comenzaron a aparecer y el Madrid intensificó su ofensiva.

La insistencia tuvo recompensa al minuto 80, cuando Mbappé aprovechó una jugada colectiva para definir con precisión y marcar el único tanto del partido. El delantero francés volvió a ser decisivo en un duelo cerrado, en el que su capacidad individual marcó la diferencia.

Con esta victoria, el Real Madrid llegó a 24 puntos, superando por dos unidades al Barcelona, que también había sumado un triunfo el día anterior gracias a un gol en los últimos instantes de su compromiso. La lucha por el liderato se mantiene ajustada, pero los blancos retoman la primera posición.

El resultado deja al equipo de Alonso con un balance positivo en las últimas jornadas, mostrando solidez defensiva y la capacidad de resolver partidos complicados. Mbappé, en particular, continúa respondiendo como refuerzo estelar en su primera temporada en España.

🚨🇪🇸 MBAPPE GIVES REAL MADRID THE LEAD IN THE 80TH MINUTE!



Getafe 0-1 Real Madrid.pic.twitter.com/lQwuSdvmW2 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 19, 2025

Por su parte, Getafe quedó con la sensación de haber competido bien durante gran parte del encuentro, aunque la inferioridad numérica terminó siendo determinante. A pesar de la derrota, el equipo mostró orden y resistencia frente a uno de los candidatos al título.

El Real Madrid ahora se enfoca en su próximo compromiso liguero y en mantener el liderato frente a un Barcelona que sigue al acecho. El margen es estrecho, por lo que cada jornada promete ser crucial en la lucha por el campeonato.