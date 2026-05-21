Martín García deja Cobán Imperial y se convierte en el nuevo técnico de Guastatoya

Guastatoya confirmó oficialmente la llegada del técnico uruguayo Martín García como su nuevo entrenador para el Torneo Apertura 2026. El estratega sudamericano asumirá el reto de reconstruir al equipo pecho amarillo luego de una temporada marcada por la incertidumbre y los cambios inesperados dentro del banquillo.

García llega procedente de Cobán Imperial, club al que dirigió durante el Clausura 2026 23 partidos y con el que logró mantenerse como uno de los equipos competitivos del campeonato nacional. Su experiencia en el fútbol guatemalteco fue clave para que la dirigencia de Guastatoya apostara por su incorporación de cara a la nueva campaña.

La necesidad de encontrar un nuevo técnico surgió tras la sorpresiva renuncia de Pablo Centrone, quien dejó el cargo apenas horas antes del partido de vuelta de los cuartos de final frente a Municipal. La decisión tomó por sorpresa al entorno del club en uno de los momentos más importantes de la temporada.

Tras la salida de Centrone, Luis Pedro Molina asumió de manera interina la dirección técnica para enfrentar a Municipal. Sin embargo, Guastatoya cayó 2-0 en ese compromiso y terminó eliminado con un marcador global de 3-0, cerrando así un torneo complicado y lleno de inestabilidad para la institución de El Progreso.

Por su parte, Cobán Imperial quedó eliminado en los cuartos de final del Clausura 2026 tras perder la serie ante Mixco en una de las eliminatorias más dramáticas del torneo. La caída de los Príncipes del Norte dejó libre a Martín García, quien ahora asumirá el reto de dirigir a Guastatoya para el Apertura 2026.

Un nuevo proyecto para Guastatoya

La llegada de Martín García representa una apuesta de Guastatoya por recuperar estabilidad y protagonismo en la Liga Nacional. El técnico uruguayo llega junto a Pablo Rodriguez como asistente técnico y Ricardo Bracamonte como preparador físico, y tendrá la responsabilidad de reorganizar al equipo tras un cierre de temporada marcado por la incertidumbre y los cambios en el banquillo.

El conjunto pecho amarillo buscará dejar atrás los problemas deportivos vividos en el Clausura 2026 y volver a competir por puestos importantes en el próximo campeonato. García llega con experiencia en el fútbol guatemalteco y con el objetivo de devolverle identidad al club de El Progreso.