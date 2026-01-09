Matt Evans firma con Los Angeles y da el salto a la MLS

Los Angeles Football Club (LAFC), equipo del máximo circuito del fútbol estadounidense, anunció este jueves, a través de sus redes sociales, la incorporación del mediocampista guatemalteco Matt Evans Wolff al primer equipo.

El jugador, procedente de LAFC2 —filial en la MLS NEXT Pro—, firmó un contrato hasta el 2027, con opción de extensión para las temporadas 2028 y 2029.Evans se unió a la Academia del LAFC en 2017, cuando tenía 11 años, tras formarse en la Academia Total Fútbol. Con el tiempo ascendió a LAFC2, donde disputó tres temporadas en la MLS NEXT Pro a partir del 2023.

Durante ese período jugó 56 partidos (35 como titular), anotó 13 goles y brindó siete asistencias. Su capacidad ofensiva le permitió ganar el premio al Gol de la Semana en tres ocasiones durante el 2025.

Este paso marca un momento crucial en la carrera del joven chapín, quien ahora tendrá mayor proyección en la máxima categoría del fútbol estadounidense. Evans está llamado a ser parte del nuevo proyecto de la Selección Nacional de Guatemala, con miras al Mundial del 2030. Su calidad, llegada al área y capacidad goleadora lo perfilan como una pieza fundamental para el combinado nacional.

Cabe destacar que Evans ya ha tenido participación con la Selección de Guatemala: fue convocado para la Copa Oro 2025, en la que la Bicolor alcanzó las semifinales, y también jugó en el último partido de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Además, en los Juegos Centroamericanos del 2025, Evans se consagró como máximo goleador del certamen, contribuyendo a que Guatemala obtuviera la medalla de bronce.

Matt Evans is Black & Gold.



📝 #LAFC signs @lafc_2 midfielder Matt Evans to a homegrown contract that runs through 2027 with options through 2029.



➡️ https://t.co/vZm8l88zu1 pic.twitter.com/UHDZ8RXuhE — LAFC (@LAFC) January 8, 2026

Para el primer compromiso de la Azul y Blanco en este 2026, el técnico Luis Fernando Tena contará con Evans en el duelo frente a Canadá, programado para el próximo 17 de enero.