Matthew Evans es presentado como nuevo jugador del FC Wacker Innsbruck de Austria

El futbolista guatemalteco Matthew Evans fue presentado este jueves 9 de julio oficialmente como nuevo jugador del FC Wacker Innsbruck de Austria, confirmando así su salida de Los Ángeles FC de la Major League Soccer (MLS), una operación que ya se había adelantado la semana pasada tras alcanzarse un acuerdo entre ambas instituciones.

El centrocampista nacional ya se encuentra en territorio austriaco para incorporarse a la pretemporada de su nuevo equipo, que competirá en la Segunda División del futbol de Austria. El objetivo de este movimiento es que Evans tenga una mayor continuidad, acumule minutos de competencia y continúe con su proceso de desarrollo antes de dar un nuevo salto en su carrera.

La cesión forma parte de la alianza deportiva que mantienen Los Ángeles FC y el FC Wacker Innsbruck, un convenio que busca potenciar el crecimiento de jóvenes promesas mediante experiencias competitivas en el fútbol europeo.

Dentro del proyecto deportivo del conjunto estadounidense, Evans es considerado uno de los talentos con mayor proyección y uno de los futbolistas llamados a convertirse en referente del club en los próximos años.

Dos años de crecimiento en Los Ángeles FC

Con esta transferencia, Matthew Evans pone fin a una etapa de dos años en la organización de Los Ángeles FC. Su recorrido comenzó en la academia del club, donde destacó por sus condiciones técnicas y su capacidad en el mediocampo, lo que posteriormente le permitió ascender al LAFC 2.

Su constante evolución le abrió las puertas del primer equipo durante la presente temporada. Aunque su participación fue limitada, logró debutar oficialmente con el conjunto absoluto y disputó un total de 56 minutos, una experiencia que marcó un paso importante en su formación como profesional.

Ahora, el reto en Austria será sumar la regularidad que no pudo encontrar en la MLS, enfrentándose a un entorno competitivo que le permita consolidar su crecimiento y regresar con mayor experiencia para competir nuevamente por un lugar en el máximo nivel del fútbol estadounidense.

Presente con la Selección de Guatemala

Además de su trayectoria a nivel de clubes, Evans también ha comenzado a abrirse espacio en la Selección Nacional de Guatemala. Hasta el momento registra seis apariciones con la Azul y Blanco, convirtiéndose en una de las opciones de renovación para el mediocampo del combinado dirigido por Luis Fernando Tena.

Su experiencia en Europa también podría representar un beneficio para el equipo nacional de cara a los próximos compromisos internacionales, especialmente en el proceso rumbo al Mundial de 2030 y las futuras competiciones de Concacaf.

Otro chapín que da el salto al extranjero

La llegada de Matthew Evans al FC Wacker Innsbruck se suma a la lista de futbolistas guatemaltecos que recientemente encontraron nuevos destinos en el fútbol internacional.

Hace apenas unos días, Óscar Santis fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Brunei DPMM, club que competirá en la Superliga de Malasia, convirtiéndose en uno de los fichajes más destacados de la temporada para la institución asiática.

Por su parte, Andy Ruiz ya trabaja con el Kaohsiung Attackers FC de Taiwán, donde realiza la pretemporada de cara al inicio del campeonato, en una nueva aventura que también representa una oportunidad para seguir creciendo fuera de Guatemala.

Con estos movimientos, tres futbolistas guatemaltecos inician nuevos desafíos en distintas ligas del mundo, reflejando la creciente presencia del talento nacional en mercados internacionales y la búsqueda de mayor protagonismo para fortalecer sus carreras y aportar esa experiencia a la Selección Nacional.