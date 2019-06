Mauricio Tapia: “Yo soy camaleónico. Me adapto a las realidades”

El técnico argentino Mauricio Tapia está feliz de su nueva aventura con Comunicaciones. (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez)

“Mírame la cara. Estoy feliz. Estoy contento. Es una oportunidad por la que trabajé años y no la voy a desaprovechar”, afirmó el experimentado estratega.

El timonel de Tandil, Argentina, agregó que no es sorpresa ni casualidad llegar a estar a la cabeza de uno de los clubes más exitosos del futbol guatemalteco, sino producto del trabajo.

“Hoy que es una realidad, para mí no es sorpresivo. Quizá para otra gente lo sea, pero para mí no. Esto es consecuencia de la constante preparación”, expresó Tapia, quien hoy podría dirigir la primera práctica.

El entrenador que logró tres títulos con Antigua GFC, está consciente de la ardua labor que le espera en el plantel albo. El Mago, indicó que el tiempo se le ha esfumado como agua entre las manos a partir de que aceptó el desafío en los cremas.

“La verdad es que he tenido 20 minutos, media hora, quizá una hora para poder asimilar la alegría de saber que he sido el elegido para dirigir a Comunicaciones. Después no tuve tiempo para nada más. Las reuniones con la dirigencia han sido permanentes en busca de terminar de armar el cuerpo técnico, ideologías y para reforzar el plantel. Todo ha sido trabajar y trabajar. Aquí se viene a trabajar a tiempo completo”, enfatizó Tapia.

El primer entrenamiento de la pre temporada se realiza en la cancha principal del estadio Cementos Progreso. pic.twitter.com/RcZtZf1qRU — Comunicaciones FC (@CremasOficial) June 6, 2019

El argentino espera tener casi completo al conjunto albo a partir del próximo 10 de junio —cuando regresen los seleccionados de Paraguay—.

“Mientras tanto voy a aprovechar para conocer a los chicos de las fuerzas básicas. Afortunadamente cuento con información detallada de los dos cuerpos técnicos anteriores”, dijo el argentino.

El reconocido estratega refirió que permanecerán en El Faro, Izabal, del 9 al 15 del presente mes, para continuar con la preparación previa al siguiente campeonato.

Otro de los temas que le roba el sueño al técnico albo es el tipo de metodología que busca desarrollar en el equipo.

“Primero hay que tener una propuesta acorde a lo que es la institución y al material humano disponible. Yo soy camaleónico. Me adapto a las realidades. Las canchas tienen dos porterías: en una se ataca y en otra se defiende.

Es imposible que se dejen de hacer las dos cosas, pero hay muchas formas. Debemos encontrar la que sea más efectiva y que ilusione a la gente”, indicó.

#Apertura2019 | Con pruebas médicas @CremasOficial arranca este miércoles la preparación del siguiente campeonato. pic.twitter.com/livM8Kl0AM — Francisco Sánchez (@Fsanchez_pl) June 5, 2019

Tapia señaló que espera volver a ver lleno el estadio cada vez que jueguen los cremas.

“Es algo que viene faltando. Es otro de los retos. En eso si hago un llamado a la afición para que nos apoye. Espero que no dejen solo al equipo”, sostuvo Tapia, quien también analiza en dónde podrían entrenarse ya que seguirán jugando de local en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

