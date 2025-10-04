Méndez-Laing marca y el MK Dons vence 3-2 al Gillingham en la League Two

El Milton Keynes Dons logró un triunfo importante en la League Two de Inglaterra tras imponerse 3-2 al Gillingham, en un partido disputado este sábado 4 de octubre que le permitió escalar posiciones en la tabla general.

El guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing fue protagonista en el encuentro, ya que fue titular y se encargó de marcar el segundo gol para su equipo al minuto 57, ampliando la ventaja parcial en un compromiso que terminó siendo muy disputado.

El cuadro del MK Dons se adelantó en el marcador con una anotación temprana, lo que le permitió manejar el ritmo del partido en la primera parte. Sin embargo, la respuesta del Gillingham llegó en distintos pasajes del encuentro para mantener la tensión hasta el cierre.

Méndez-Laing, quien continúa consolidándose como una de las piezas claves del plantel, apareció en el segundo tiempo para aumentar la diferencia con una definición que le dio aire a su equipo frente a un rival que no bajó los brazos.

Con el 2-0 a su favor, el conjunto local se mantuvo con confianza, aunque el Gillingham encontró espacios para descontar. La recta final del partido se jugó con intensidad, y ambos equipos intercambiaron ataques que terminaron por reflejarse en el marcador final de 3-2.

Este resultado deja al MK Dons con 18 puntos en la clasificación, lo que le permite subir hasta el séptimo lugar, una posición que lo mantiene en la pelea por acercarse a los puestos de ascenso en la competencia.

Por su parte, el Gillingham no logró sumar en esta jornada y continúa en la parte media de la tabla, lejos de sus aspiraciones inmediatas de acercarse a los líderes.

El gol de Méndez-Laing y las buenas actuaciones en la su equipo abre de nuevo el debate si será tomado en cuenta por parte de Luis Fernando Tena para los juegos de la fecha FIFA en octubre ante Surinam y El Salvador.