México supera a Guatemala en el Premundial Sub-20 y deja su clasificación pendiente del desenlace del Grupo C

La Selección Sub-20 de Guatemala cayó 4-0 ante México tras resistir durante la primera mitad y ahora deberá esperar el resultado entre Honduras y Panamá para conocer si avanza a los cuartos de final como uno de los mejores terceros.

México asumió el control desde el inicio y obligó a Guatemala a defender cerca de su área. El conjunto local dominó la posesión del balón y generó las mejores oportunidades, mientras la Bicolor apostó por el orden defensivo para contener el ataque mexicano.

Durante 45 minutos, el planteamiento guatemalteco dio resultado. Sin embargo, cuando el descanso parecía cercano, Diego Ramírez apareció para marcar al minuto 45 y romper el empate, un golpe que cambió por completo el desarrollo del encuentro.

México aprovechó los espacios en el complemento

Obligada por el marcador, Guatemala adelantó líneas en la segunda parte en busca de la igualdad. Esa decisión permitió a México encontrar más espacios para explotar la velocidad de sus atacantes.

Hugo Camberos amplió la ventaja al minuto 54, Luis Gamboa firmó el tercer tanto al 65 y Nicolás Cedillo sentenció la goleada al 89 para asegurar el pleno de victorias del conjunto mexicano en la fase de grupos.

Los números reflejaron el dominio del anfitrión

La superioridad mexicana también quedó plasmada en las estadísticas.

El equipo local terminó con el 73% de la posesión, realizó 22 remates, cinco de ellos a portería, y generó cuatro ocasiones claras de gol. Guatemala respondió con seis disparos, solo uno entre los tres palos, y un valor de goles esperados (xG) de 0.32 frente al 1.86 de México.

Con la victoria, México cerró el Grupo B con nueve puntos, nueve goles anotados y ninguno recibido, mientras confirmó su clasificación a los cuartos de final como líder invicto.

#Sub20 | Victoria ante Guatemala. 🇲🇽



Tres de tres en este Premundial. 3️⃣



¡Vamos con todo a la siguiente ronda!



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Guatemala queda pendiente del Grupo C

La derrota dejó a Guatemala en el tercer lugar del Grupo B, con tres puntos y una diferencia de goles de -1.

De acuerdo con el reglamento del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, además de los dos primeros lugares de cada grupo, avanzan a los cuartos de final los dos mejores terceros de la fase de grupos.

La última plaza se definirá con el partido entre Honduras y Panamá, correspondiente al Grupo C. Ese resultado determinará si la Bicolor se mantiene entre los mejores terceros y continúa en la lucha por una de las cuatro plazas de la Concacaf para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.

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Mientras Guatemala espera la resolución del Grupo C, México confirmó su candidatura al título regional con una campaña perfecta en la primera fase, respaldada por tres victorias, nueve goles a favor y una defensa que aún no ha recibido anotaciones.