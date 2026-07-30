México supera a Guatemala en el Premundial Sub-20 y deja su clasificación pendiente del desenlace del Grupo C

Fútbol Nacional

México supera a Guatemala en el Premundial Sub-20 y deja su clasificación pendiente del desenlace del Grupo C

La Selección Sub-20 de Guatemala cayó 4-0 ante México en el Premundial de la Concacaf tras resistir un tiempo y ahora deberá esperar el Honduras-Panamá para conocer si avanza a los cuartos de final.

|

time-clock

MEX9111. PUEBLA (MÉXICO), 30/07/2026.- Luis Gómez (i) de México disputa el balón con Cristobal Alfaro (c) y Jeffrey Interiano de Guatemala este jueves, en un partido del Campeonato sub-20 de la Concacaf entre México y Guatemala en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla (México). EFE/ Hilda Ríos

Luis Gómez, de México, disputa el balón con Cristóbal Alfaro y Jeffrey Interiano en el partido que la selección mexicana ganó 4-0 a Guatemala para asegurar el liderato invicto del Grupo B del Campeonato Sub-20 de la Concacaf. Foto Prensa Libre: EFE.

La Selección Sub-20 de Guatemala cayó 4-0 ante México tras resistir durante la primera mitad y ahora deberá esperar el resultado entre Honduras y Panamá para conocer si avanza a los cuartos de final como uno de los mejores terceros.

México asumió el control desde el inicio y obligó a Guatemala a defender cerca de su área. El conjunto local dominó la posesión del balón y generó las mejores oportunidades, mientras la Bicolor apostó por el orden defensivo para contener el ataque mexicano.

Durante 45 minutos, el planteamiento guatemalteco dio resultado. Sin embargo, cuando el descanso parecía cercano, Diego Ramírez apareció para marcar al minuto 45 y romper el empate, un golpe que cambió por completo el desarrollo del encuentro.

LECTURAS RELACIONADAS

¿Qué pasa si Guatemala pierde ante México en el Premundial Sub-20? Honduras vs. Panamá será clave. (Foto Prensa Libre: Fedefut).

¿Qué pasa si Guatemala pierde ante México en el Premundial Sub-20? El Honduras vs. Panamá que puede salvar a la Bicolor

chevron-right
MEX8642. PUEBLA (MÉXICO), 27/07/2026.- Brayan Guerra (i) de Guatemala celebra un gol este lunes, durante un partido del Campeonato sub-20 de la Concacaf entre Antigua y Barbuda y Guatemala en el estadio Universitario en Puebla (México). EFE/ Hilda Ríos

Qué necesita Guatemala ante México para avanzar en el Premundial Sub-20

chevron-right

México aprovechó los espacios en el complemento

Obligada por el marcador, Guatemala adelantó líneas en la segunda parte en busca de la igualdad. Esa decisión permitió a México encontrar más espacios para explotar la velocidad de sus atacantes.

Hugo Camberos amplió la ventaja al minuto 54, Luis Gamboa firmó el tercer tanto al 65 y Nicolás Cedillo sentenció la goleada al 89 para asegurar el pleno de victorias del conjunto mexicano en la fase de grupos.

Los números reflejaron el dominio del anfitrión

La superioridad mexicana también quedó plasmada en las estadísticas.

El equipo local terminó con el 73% de la posesión, realizó 22 remates, cinco de ellos a portería, y generó cuatro ocasiones claras de gol. Guatemala respondió con seis disparos, solo uno entre los tres palos, y un valor de goles esperados (xG) de 0.32 frente al 1.86 de México.

Con la victoria, México cerró el Grupo B con nueve puntos, nueve goles anotados y ninguno recibido, mientras confirmó su clasificación a los cuartos de final como líder invicto.

Guatemala queda pendiente del Grupo C

La derrota dejó a Guatemala en el tercer lugar del Grupo B, con tres puntos y una diferencia de goles de -1.

De acuerdo con el reglamento del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, además de los dos primeros lugares de cada grupo, avanzan a los cuartos de final los dos mejores terceros de la fase de grupos.

La última plaza se definirá con el partido entre Honduras y Panamá, correspondiente al Grupo C. Ese resultado determinará si la Bicolor se mantiene entre los mejores terceros y continúa en la lucha por una de las cuatro plazas de la Concacaf para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.

Lea también: ¿Qué pasa si Guatemala pierde ante México en el Premundial Sub-20? El Honduras vs. Panamá que puede salvar a la Bicolor.

Mientras Guatemala espera la resolución del Grupo C, México confirmó su candidatura al título regional con una campaña perfecta en la primera fase, respaldada por tres victorias, nueve goles a favor y una defensa que aún no ha recibido anotaciones.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de Raúl Barreno Castillo

ARCHIVADO EN:

Futbol Internacional Futbol nacional Premundial Concacaf Premundial sub -20 Selección de Guatemala Selección de Guatemala Sub-20 Selección de México Selección de México Sub-20 Selección Nacional Selección Nacional de Futbol 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM