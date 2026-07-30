¿Qué pasa si Guatemala pierde ante México en el Premundial Sub-20? El Honduras vs. Panamá que puede salvar a la Bicolor

La Selección Nacional Sub-20 de Guatemala afrontará esta noche uno de los partidos más importantes de la fase de grupos del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, cuando se enfrente a México, a las 19 horas, en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

El combinado nacional, dirigido por Sebastián Miranda, buscará dar la sorpresa ante uno de los favoritos del torneo y asegurar su clasificación a los cuartos de final, paso fundamental en su objetivo de alcanzar la tercera participación en una Copa Mundial Sub-20.

México llega al compromiso con paso perfecto y ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda tras sumar seis puntos en sus primeros dos partidos. Sin embargo, el conjunto mexicano aún busca confirmar el primer lugar del grupo, por lo que se espera que mantenga la intensidad frente a Guatemala.

La Bicolor, por su parte, suma tres puntos tras un comienzo irregular. Luego de perder en su debut, reaccionó con una victoria en la segunda jornada, resultado que le permite mantener opciones claras de clasificación.

Una victoria sobre México clasificaría directamente a Guatemala a la siguiente fase y fortalecería las aspiraciones del equipo nacional de seguir avanzando en el campeonato.

¿Qué ocurre si Guatemala pierde?

Si cae ante México, la situación del equipo nacional se complicará considerablemente. Guatemala se quedaría con tres puntos, producto de su triunfo sobre Antigua y Barbuda, y perdería la oportunidad de clasificar de forma directa como segundo del grupo. En ese escenario, tendría que esperar los resultados de los grupos A y C para intentar avanzar como uno de los mejores terceros lugares del torneo.

Los escenarios que favorecen a la Bicolor

Grupo A

Antes de la última jornada, la clasificación es la siguiente:

Estados Unidos – 6 puntos

Cuba – 4 puntos

Haití – 3 puntos

El Salvador – 0 puntos

En la última jornada Grupo A jugarán :

Estados Unidos vs. Cuba

Haití vs. El Salvador

Grupo C

La situación es aún más interesante:

Canadá – 4 puntos

Jamaica – 4 puntos

Honduras – 1 puntos

Panamá – 1 puntos

En la última jornadaGrupo C jugarán :

Canadá vs. Jamaica

Honduras vs. Panamá

¿Por qué Honduras vs. Panamá es un partido clave?

El partido entre Honduras y Panamá podría ser determinante para las aspiraciones de Guatemala de avanzar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares.

Actualmente, Honduras y Panamá llegan a la última jornada con un punto cada uno. Si empatan en su enfrentamiento directo, ambos finalizarían con dos unidades, un escenario que favorecería a la Bicolor, ya que incluso una derrota ante México los clasifica a los cuartos de final.

Sin embargo, si Guatemala logra empatar contra México, alcanzaría los cuatro puntos, una cifra que la colocaría en una situación muy favorable de avanzar como uno de los mejores tercero. En ese caso, también habría que seguir de cerca lo que suceda en el Grupo A. Si Cuba empata ante Estados Unidos y Haití derrota a El Salvador, los cubanos llegarían a cuatro unidades y prácticamente asegurarían uno de los boletos como mejor tercer lugar. Así, el otro cupo se definiría entre Guatemala y el tercer lugar del Grupo C.

En el escenario de que Panamá derrote a Honduras por dos goles de diferencia y Guatemala empate con México, tanto chapines como canaleros terminarían con cuatro puntos. No obstante, Guatemala tendría ventaja gracias a la diferencia de goles. Actualmente, la Azul y Blanco cuenta con +3, mientras que Panamá tiene -3, por lo que los panameños necesitarían una goleada muy amplia de siete para superar a los guatemaltecos en ese criterio de desempate.

Por otro lado, si Honduras vence a Panamá, Guatemala también podría terminar con cuatro puntos en caso de empatar frente a México. En esa situación, los catrachos necesitarían ganar por una diferencia cercana a cinco goles para superar a la Bicolor en la tabla comparativa de los mejores terceros lugares.

En resumen, un empate de Guatemala ante México la dejaría con cuatro puntos, una cifra que la acercaría considerablemente a la clasificación. Además, un empate entre Honduras y Panamá sería el resultado que más beneficiaría a la Selección Nacional, aunque incluso una victoria de cualquiera de los dos podría mantener vivas las opciones chapinas, dependiendo de la diferencia de goles final.

Además, si Guatemala termina igualada en puntos con otras selecciones, la diferencia de goles será un factor decisivo para definir a los clasificados como mejores terceros. Por ello, en caso de una derrota ante los mexicanos, será fundamental evitar un marcador amplio en contra.

La misión de esta noche

La mejor fórmula para Guatemala es simple: sumar frente a México y evitar depender de otros resultados. La Bicolor tiene en sus manos la posibilidad de avanzar por mérito propio y dar un paso más rumbo al sueño mundialista.