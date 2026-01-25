Mictlán y Guastatoya empatan 0-0 y se mantienen invictos en el arranque del Clausura 2026

Mictlán y Guastatoya empataron 0-0 en el estadio La Asunción por la jornada 2 del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos mantienen su buen inicio de semestre con cuatro puntos cada uno tras sumar una victoria y un empate en las primeras fechas del certamen.

El conjunto micteco había vencido a Municipal de visita en el estadio de Santa Lucía en la primera jornada, mientras que Guastatoya había derrotado 2-0 a Mixco en casa. Con este empate sin goles, los dos conjuntos conservan invictos en el arranque del torneo.

El empate representa un punto importante para Guastatoya en su lucha por salir de las últimas posiciones de la tabla acumulada. El conjunto dirigido por Pablo Centrone busca no regalar puntos jornada a jornada para mejorar su situación en la clasificación general que determina los descensos.

Partido cerrado con ocasiones para ambos

El encuentro fue parejo con oportunidades para los dos equipos. Al minuto 68, Jonas Herrarte estuvo cerca de abrir el marcador para Mictlán con un cabezazo que se estrelló en el poste del arco de Guastatoya.

En la segunda mitad, Guastatoya también rozó el gol. Al minuto 74, Víctor Ávalos conectó un cabezazo que se fue a estrellarse al poste de la portería de Mictlán. Ambos equipos tuvieron la fortuna en contra en las jugadas más claras del partido.

Final polémico con expulsiones

El partido tuvo un final polémico en los minutos de tiempo añadido. Al minuto 94, Julio Rodríguez tuvo el tanto del triunfo para Mictlán con una chilena dentro del área, pero su remate se fue muy alto por encima del travesaño.

También hubo dos expulsiones en los últimos minutos. Al 91', José Francisco Almanza de Guastatoya vio la tarjeta roja, y al 94' el técnico de Mictlán, Flávio Rego Da Silva, también fue expulsado tras protestar las decisiones arbitrales.