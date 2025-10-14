Milton y William: la hermandad que une a El Salvador y Guatemala en la previa del Cuscatlán

En los alrededores del estadio Cuscatlán, mientras el sol de la tarde se despedía se cruzaron dos caminos. Milton, salvadoreño de corazón, y William, guatemalteco de pura cepa. Nunca se habían visto, pero el futbol los unió en un mismo escenario, en una jornada marcada por la rivalidad deportiva, la fe y la hermandad centroamericana.

Ambos coincidieron justo cuando la selección de Guatemala realizaba el reconocimiento de cancha previo al duelo eliminatorio rumbo al Mundial 2026. Entre risas, pláticas y fotos, demostraron que la pasión no está peleada con el respeto.

“Ha sido un año tremendo para la selección, entre subidas y bajadas. Cuando Guatemala cayó ante Jamaica me decepcioné mucho por la derrota, luego al ver el triunfo contra ellos en la Copa Oro me ilusioné otra vez. Es mi primera vez viendo a los jugadores en persona, y estoy muy emocionado por este partido”, contó William, quien viajó desde Estados Unidos —donde reside— para acompañar una vez más a su querida Bicolor.

Milton, por su parte, mantiene la fe intacta en su Selección Nacional. “Estamos muy motivados. Aunque nos sentimos un poco decaídos por el robo que nos hicieron en el partido ante Panamá, seguimos con la fe en alto, confiando en que la Selecta tendrá un buen resultado sobre Guatemala”, expresó con orgullo y esperanza.

El encuentro de este martes 14 de octubre (20:00 horas) en el estadio Cuscatlán no solo definirá el futuro de ambas selecciones en la eliminatoria, sino que también será una fiesta de emociones para los más de 40 mil aficionados que colmarán las gradas del coloso capitalino.

Pero entre los cánticos y las apuestas por el triunfo, Milton y William enviaron un mensaje que trasciende el marcador.

“Aquí siempre habrá respeto. Los equipos centroamericanos estamos unidos más que nunca. Aquí no hay nada de rivalidad, solo esperamos que gane el mejor”, dijo el guatemalteco.

William, anfitrión salvadoreño, coincide: “Habrá casa llena, esperamos la llegada de los hermanos guatemaltecos. Sepan que aquí en El Salvador se les recibirá como se lo merecen, con mucha alegría y con el respeto debido. Lo importante es disfrutar juntos de este gran encuentro.”

Así, entre dos camisetas distintas, pero una misma pasión, Milton y William personifican el espíritu del futbol en su esencia más pura: unión, esperanza y emoción. Este martes, cuando el balón ruede en el Cuscatlán, ambos dejarán la voz por sus colores, pero con el corazón latiendo al ritmo de una sola palabra que une a todo el istmo: hermandad.