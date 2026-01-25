Mixco derrota a Malacateco y suma sus primeros tres puntos en el Clausura 2026

Mixco consiguió su primera victoria del Torneo Clausura 2026 al vencer 1-0 a Malacateco en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Los chicharroneros sumaron tres puntos fundamentales tras haber caído derrotados ante Guastatoya en su debut del certamen.

El conjunto dirigido por Fabricio Benítez aprovechó su condición de local para quedarse con los tres puntos en un partido cerrado que se definió desde el punto penal. Los mixqueños demostraron solidez defensiva y eficacia en el momento clave.

Malacateco intentó buscar el empate en los minutos finales. Hubo siete minutos de tiempo añadido donde los toros presionaron buscando la portería local, pero la defensa mixqueña aguantó sin mayores problemas.

Penal de Martínez sentenció el partido

El único gol del encuentro llegó al minuto 67 desde los doce pasos. Al minuto 65, el árbitro Mario Alberto Escobar Toca señaló penal por falta de Brayan Morales contra Kennedy Rocha dentro del área fronteriza.

Nicolás Iván Martínez fue el encargado de ejecutar el tiro penal. El delantero chicharronero pateó fuerte y a media altura, engañando al guardameta Miguel Jiménez para abrir el marcador y poner el 1-0 que resultó definitivo.

Después del gol mixqueño casi no se jugó nada debido a la enorme cantidad de cambios y algunas faltas que interrumpieron el partido. Los chicharroneros manejaron bien los tiempos del encuentro para asegurar la victoria.

Mixco aguantó hasta el final

Al minuto 79, Malacateco tuvo la más clara con un gran servicio de Angulo hacia Vidal Paz, pero Kevin Moscoso se lanzó a mano izquierda y evitó el empate con una gran atajada que salvó los tres puntos para los chicharroneros.

Los mixqueños trataron de mantener el balón en el campo fronterizo durante los minutos finales. Esa fue la mejor manera de defender la ventaja mínima y asegurar su primera victoria del Clausura 2026 en casa.