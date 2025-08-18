Mixco, líder indiscutible: las claves del invicto chicharronero en cinco jornadas

El Deportivo Mixco ha sorprendido en el inicio del Torneo Apertura 2025 y se ha consolidado como líder en solitario tras cinco jornadas disputadas. El cuadro dirigido por el técnico guatemalteco Fabricio Benítez acumula 13 puntos, producto de cuatro victorias y un empate, y es hasta el momento, junto a Municipal son los únicos equipos que no conocen la derrota. Su inicio sólido ha generado expectativa en la Liga Nacional, colocando al conjunto chicharronero en lo más alto de la tabla.

Una de las claves principales del éxito de Mixco ha sido la continuidad de la base del plantel que ya venía trabajando con Benítez. El técnico apostó por mantener el núcleo de jugadores que conoce bien su idea de juego, lo que ha permitido que el equipo tenga una identidad clara y un estilo definido. A este grupo se sumaron refuerzos puntuales que han marcado diferencia, como el brasileño Kennedy Rocha.

El equipo se ha hecho fuerte en su casa, el estadio Santo Domingo de Guzmán, donde ha convertido su localía en un fortín. En condición de local ha mostrado solidez, intensidad y dominio de los partidos, factores que lo mantienen invicto. Además, la confianza del grupo y el respaldo de la afición han jugado un papel fundamental en este arranque.

Elieser Quiñones ha sido uno de los jugadores más destacados en ofensiva, mostrando regularidad y siendo clave en la generación de peligro. Su capacidad de desequilibrar y aportar goles lo ha convertido en un referente dentro del esquema de Benítez. A ello se suma el buen momento de Yonatan Pozuelos y Esteban García, quienes han recuperado protagonismo y dinamismo en la zona media.

La seguridad defensiva también ha sido un punto determinante. Kevin Moscoso, quien ya se ha consolidado como uno de los porteros más importantes de la liga, ha brindado confianza bajo los tres palos y ha sido pieza clave para mantener el arco seguro en momentos decisivos. Su experiencia y liderazgo aportan equilibrio al equipo.

Otro aspecto que destaca es la mentalidad competitiva que el técnico ha inculcado en sus jugadores. Benítez ha insistido en la importancia de sumar en cualquier cancha, y el reciente empate logrado como visitante frente al Asunción Mita confirmó que Mixco no solo sabe hacerse fuerte en casa, sino también sacar puntos valiosos en la ruta.

La mezcla entre experiencia y juventud le ha dado frescura al plantel. Los jugadores con recorrido aportan seguridad y orden, mientras que los más jóvenes ofrecen velocidad y despliegue físico. Esta combinación ha permitido al equipo mantener un rendimiento alto durante los 90 minutos.

Con este arranque prometedor, el Deportivo Mixco se ha convertido en el gran protagonista de las primeras jornadas del Apertura 2025. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, los chicharroneros ya demostraron que tienen argumentos sólidos para pelear en los puestos de privilegio y mantener viva la ilusión de su afición.