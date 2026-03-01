Mixco rescata el empate 1-1 con un penal en su visita a Aurora

Aurora FC y Deportivo Mixco repartieron puntos este domingo en el estadio Guillermo Slowing con empate 1-1 en el partido que abrió la jornada dominical de la décima fecha del Torneo Clausura 2026. Los aurinegros, dirigidos por Saúl Phillips, no pudieron sostener la ventaja ante un Mixco que conduce Fabricio Benitez.

Aurora llegaba a este encuentro en la octava posición con 12 puntos, en la zona límite de clasificación, con la necesidad de sumar tres puntos para alejarse de la zona baja. Mixco, por su parte, llegaba en la décima posición con 9 unidades, fuera de los primeros ocho, y con la misma urgencia de sumar para no perder terreno en la tabla.

El partido se desarrolló con poco ritmo y muchas interrupciones. Las constantes faltas impidieron que el encuentro tuviera fluidez durante los 90 minutos, en un duelo que no generó demasiadas emociones salvo en los momentos en que el marcador se movió.

Con este empate, Aurora se queda con 13 puntos y Mixco suma 10, sin que ninguno de los dos logre el salto que necesitaba en la tabla del Clausura 2026. Ambos equipos deberán seguir sumando en las jornadas que restan para acercarse a la zona de clasificación.

Un partido de pocas emociones

Mixco fue el equipo que tuvo la iniciativa en los primeros minutos del encuentro. Los visitantes intentaron imponer condiciones en ofensiva durante el arranque, con un remate de Eliser Quiñónez al minuto 10 que Liborio Sánchez controló sin mayores complicaciones. Aurora tardó en reaccionar pero al minuto 16 comenzó a llegar con más frecuencia al arco rival.

El gol aurinegro llegó al minuto 20. Un centro de Nicolás Lovato encontró a Daniel Baján en el área, quien remató para poner el 1-0 de Aurora ante Mixco. El tanto le dio tranquilidad al equipo local, que llegó al descanso con la ventaja mínima en un primer tiempo con pocas ocasiones claras de gol.

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica. Las faltas siguieron interrumpiendo el juego y Aurora no logró ampliar la ventaja pese a las llegadas de Diego Ruiz y los intentos del equipo local. Al minuto 67, una falta sobre Kennedy Rocha dentro del área le dio a Mixco la oportunidad de igualar desde el punto penal.

Nicolás Martínez no falló. Al minuto 69 el jugador de Mixco engañó al portero Liborio Sánchez y puso el 1-1 que cambió el panorama del partido. Aurora buscó el segundo gol en los últimos minutos con todo su equipo volcado al ataque, pero no encontró el camino al arco visitante y el partido terminó sin más anotaciones.

El empate deja a ambos equipos con sensación de oportunidad perdida. Aurora no pudo aprovechar su localía para sumar tres puntos que le permitieran consolidarse dentro de la zona de clasificación, mientras que Mixco rescató un punto que de momento no le alcanza para salir de los puestos de abajo en la tabla del Clausura 2026.