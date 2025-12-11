Mixco vs. Achuapa y Antigua vs. Xelajú: Choques decisivos por los últimos boletos a las semifinales del Apertura 2025

El Torneo Apertura 2025 se encuentra en su fase más emocionante, con la liguilla en marcha. Este jueves 11 de diciembre se conocerán los dos equipos que completarán el cuadro de semifinalistas, en una jornada que promete intensidad y emociones hasta el último minuto.

Los primeros en asegurar su pase fueron Aurora FC, que tras empatar 2-2 en el global frente a Malacateco, avanzó gracias a su mejor posición en la tabla. Los aurinegros confirmaron su gran campaña y ahora esperan rival en la siguiente ronda.

El segundo clasificado es Municipal, que impuso su jerarquía en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol” al derrotar 2-0 a Mictlán, cerrando la serie con un contundente 3-0 en el marcador global. Los rojos llegan con confianza y se perfilan como uno de los favoritos al título.

Ahora, la atención se centra en los dos duelos que definirán los últimos boletos. En el estadio Santo Domingo de Guzmán, Mixco intentará remontar la serie ante Achuapa.

El cuadro chicharronero confía en su fortaleza como local y en el apoyo de su afición para buscar la victoria y meterse entre los cuatro mejores del certamen, aunque Achuapa llega con ventaja de un gol tras el partido de ida.

Por su parte, en el estadio Pensativo, Antigua GFC buscará revertir la mínima desventaja ante Xelajú MC. Los coloniales necesitan un partido perfecto para superar a los súperchivos, que llegan con ventaja de un gol tras el primer encuentro. Se espera un duelo táctico y lleno de emociones, donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Tanto Mixco como Antigua GFC, por haber terminado en una mejor posición en la tabla, necesitan ganar por al menos un gol de diferencia para clasificar a las semifinales del certamen nacional. Por su parte, Achuapa y Xelajú les basta con un empate o una victoria para avanzar de fase.

Jueves 11 de diciembre